Kubátová se na mistrovství ČR do 22 let neztratila, Hostková byla pátá na pětce

Na konci srpna se na modré dráze v Brně uskutečnilo mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let. A to i s účastí Atletiky Klatovy, konkrétně díky půlkařce Julii Kubátové. Mladá atletka se v letošní sezoně může pyšnit vynikající formou, což prokázala již několikrát v hale, ale především pak pod širým nebem.

Julie Kubátová (druhá zprava) na archivním snímku společně se svými parťáky z Atletiky Klatovy. | Foto: archiv Julie Kubátové