Stolní tenistky prvoligového Klubu stolního tenisu Klatovy se o víkendu představily v rámci předposledního dvojkola letošní sezony v hlavním městě, kde změřily síly s áčkem i béčkem Sparty. Zatímco áčko porazily 7:3, s jejich rezervou stejným výsledkem prohrály. V aktuální tabulce áčkové skupiny jsou Západočešky se ziskem jednatřiceti bodů na šestém místě.

Andrea Hnojská z KST Klatovy.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Záloha TJ STOTEN Horažďovice napodobila své kolegy v áčku, kteří oslavili postup do třetí ligy. Béčko v uplynulém dvojkole áčkové skupiny krajského přeboru 1. třídy totiž deklasovalo Osek u Rokycan i Kralovice (10:1 a 10:0) a postoupilo do divize. Ve stejné soutěži je Sušice pátá a Plánice osmá.

Nakročeno k prvenství ve své soutěži má i céčko horažďovického klubu stolního tenisu, které vede tabulku krajského přeboru 2. třídy (skupiny A) o tři body před béčkem Sušice. Mohou za to i poslední úspěchy nad Baníkem Líně (10:5) a rezervou Klabavy (10:1). V této soutěži válčí ještě záložní výběr KST Klatovy, které je aktuálně na devátém místě.

Zdroj: Petr Láriš

V Plzni se o víkendu konal také krajský přebor žactva do 13 let. A protože oddíl TJ STOTEN Horažďovice letos dominuje na všech frontách, i odtud si odvezl titul. Filip Šimanovský dokázal v konkurenci 23 chlapců zvítězit ve dvouhře, čtyřhru opanoval společně s Tomášem Dejmkem z Nýřan, a ze smíšené čtyřhry si spolu s Annou Němcovou ze Sokolu Milavče odvezl stříbrné medaile.

Úvodní utkání nového ročníku druhé ligy patnáctkového ragby se mužskému společenství Rugby Šumava Nýrsko a Rugby Clubu České Budějovice nepovedlo. Jihozápadní tým odcestoval v rámci prvního kola do Mariánských Hor, kde změřil síly s domácím Sokolem. Jenomže tvrdě narazil a prohrál vysoko 7:73. Jediné body Šumavanů zaznamenali Fabian Dagoury (položená pětka) a Jan Šimeček (kop po pětce). Už v neděli od 15 hodin hrají chasníci na hřišti Slavie B.

Rezervní tým divizních Klatov ostrouhal. Na dalším dílčím turnaji Karlovarské a Plzeňské ligy v Nýřanech podlehl domácímu výběru (1:2) i borcům z FBŠ Slavia Plzeň C NedělníŘezané (2:6) a v tabulce klesl na sedmou pozici. Vede Tachov před Nýřany, poslední je SKVI Plzeň. O poznání lépe se na turnaji ve Šťáhlavech dařilo klatovským dorostencům, kteří si do tabulky 2. regionální ligy připsali šest bodů za výhry proti Domažlicím a béčku FbC Plzeň (výsledky 4:2 a 6:4).

Celostátní liga juniorek (basketbalistky do 19 let), finálová skupina: TJ Sokol Nusle - BK Klatovy 53:65. Nadregionální liga kadetů U17 (basketbalisté do 17 let): BK Klatovy B - BK Beroun 70:49, BK Klatovy B - Sokol Žižkov B 116:50. Žákovská liga starších žákyň U15: TJ Sokol Kladno - BK Klatovy 44:97, BC Slaný - BK Klatovy 48:89. Žákovská liga mladších žáků U14: BK Klatovy - BA Grizzlies Plzeň 76:31, BA Grizzlies Plzeň - BK Klatovy 36:89. Krajský přebor nejstarších minižáků U13: Basket Tachov - BK Klatovy 35:19. Krajský přebor nejmladších minižáků U11: BK Přeštice - BK Klatovy 102:54, BK Klatovy - SKB Rokycany 51:102, BK Klatovy dívky - Sokol Bor 60:21 a 53:15.