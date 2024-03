Druhé utkání velmi dlouhé zimní přípravy se fotbalistkám divizního SK Klatovy 1898 výsledkově nepovedlo. Západočešky totiž na domácím hřišti s umělým povrchem prohrály s Hrádkem u Rokycan (jiná skupina divize) 2:6. Obě branky klatovského družstva vstřelila Lucia Elisabeth Dubská.

Jarní část sezony po dlouhé zimní pauze začala dorostencům i žákům hrajících divizi. V akci tak byli dorostenci Klatov, ale i žáci stejného klubu, Horažďovic a Start Luby. A jak už bylo zmíněno - některým se dařilo více, jiným méně.

Česká divize dorostu do 19 let, skupina A: SK Klatovy 1898 - 1. FK Příbram FA B 1:0. Česká divize dorostu do 17 let, skupina A: SK Klatovy 1898 - 1. FK Příbram FA B 2:7. Česká divize žáků do 15 let, skupina A: FK Horažďovice - SKP České Budějovice 0:3, TJ Malše Roudné - SK Klatovy 1898 6:0. Česká divize žáků do 14 let, skupina A: FK Horažďovice - SKP České Budějovice 2:5, TJ Malše Roudné - SK Klatovy 1898 4:3. Česká divize žáků do 13 let, skupina A: TJ Start Luby - SKP České Budějovice 8:5. Česká divize žáků do 12 let, skupina A: TJ Start Luby - SKP České Budějovice 1:7.