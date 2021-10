Krasojízda klatovských kadetek pokračuje. Rozdupaly béčko USK a skolily i Nusle

Správným a velmi úspěšným krokem ve svém letošním tažení pokračují mladé basketbalisty BK Klatovy do sedmnácti let. Svěřenkyně trenéra Petra Volmuta posilněné o čtyři vítězství v řadě cestovaly v rámci dalšího víkendového dvojkola celostátní ligy kadetek do hlavního města, kde změřily síly s béčkem USK Praha a Sokolem Nusle. A oba duely Západočešky zvládly bravurně.

Kadetky BK Klatovy (do 17 let). | Foto: BK Klatovy

USK porazily jednoznačně 88:42 a silné Nusle pak 52:44, i když ještě po třech čtvrtinách utkání ztrácely na bojovné soupeřky čtyři body. „USK Praha B byl papírově slabší než my, ale první poločas jsme nedokázali ubránit klíčovou hráčku soupeřek Cahovou, která nám dělala problémy především na doskoku. Nicméně se nám podařilo útok směřovat přímo na ni, tak aby si co nejdříve udělala pátou osobní chybu, což se nám povedlo už ve třetí čtvrtině," uvedl pro klubový web trenér klatovských basketbalistek Petr Volmut. „Posléze jsme začali ještě větším tlakem dorážet na soupeřky a nakonec zvítězili slušným rozdílem 88:42," doplnil spokojeně. To druhé utkání proti Nuslím bylo pro Klatovanky o poznání složitější. Domácí tým vedl po první čtvrtině o třináct bodů a ještě před závěrečnou částí hry držel pozitivní skóre 39:35. „Hned na začátku se nám nepodařilo chytit tempo soupeřek a ty nám rychle utekly. Nicméně se nám ve druhé čtvrtině podařilo zlepšit obranu a soupeřkám jsme nedovolili doskakovat své střely. V poločase s rozdílem osmi bodů pro soupeřky holky dostaly pokyn pokračovat dál v zodpovědné obraně, což splnily a bodově jsme domácí tým dotáhli," hodnotil Volmut pro web klatovského basketbalu. „Zápas však nebyl vůbec rozhodnutý a nikdo by si netroufal dříve, než minutu před koncem zápasu, tipnout vítěze utkání. Ale trocha toho střeleckého štěstí se přesunula i na naši stranu na rozdíl od prvního poločasu, kde jsme proměnili jedinou střelu za tři body. Podařilo se nám proměnit zásadní střely, které pomalu zaťukávaly hřebíčky do rakve soupeřek a nám se tak podařilo udolat zatím nejtěžšího soupeře naší skupiny 52:44," mohl být kouč spokojený. Klatovské kadetky si tak v soutěži připsaly šesté vítězství a jsou v čele tabulky o bod před druhým výběrem DBAK, který deklasoval USK Praha B 96:21, ale v Nuslích padl těsně 63:70. Výsledky oddílů BK Klatovy Celostátní liga kadetek U17, skupina A: USK Praha B – BK Klatovy 42:88, Sokol Nusle – BK Klatovy 44:52. 2. liga žen, skupina A: Slovan Litoměřice – BK Klatovy 64:44, Sluneta Ústí nad Labem – BK Klatovy 88:55. Krajský přebor mladších minižákyň U12: BK Klatovy dívky – BK Přeštice (MS, mix) 26:97 a 19:87. Více informací o klatovském basketbale najdete na stránkách www.basketbal-klatovy.cz.