Šipkaři Králové Šumavy Sušice obhájili prvenství v krajské části ligy Plzeň, která je rozdělena na tři části: Plzeň-jih, Plzeň-sever a Domažlice. Tím se kvalifikovali na mistrovství republiky, na němž skončili třetí. Navíc ovládli krajské kolo Ligového Poháru, čímž se dostali do republikového kola, kde byli pátí.

Králové Šumavy Sušice vyhráli nadstavbové play-off krajské soutěže se dvěma týmy z Plzeňska a jedním z Domažlicka postoupili na mistrovství ČR kategorie C v Králíkách u Nového Bydžova. Tam bez ztráty bodu a se skóre 21:6 vyhráli skupinu, ve které se jim povedl pomyslný kanár - vyhra 9:0 nad týmem Kalich Tábor. Díky prvenství ve skupině postoupili přímo do osmifinále a výhrou 5:1 šli do bojů o medaile. V dalším kole těsně prohráli, a tak skončili na třetím místě.

"Po loňské výhře jsme jeli letos obhajovat mistrovství ČR ve vyšší kategorii a myslím si, že se to náramně povedlo, protože třetí místo je krásné. Z pozice kapitána týmu musím všem hráčům poděkovat, jak k tomu všichni přistoupili. Hlavně, že je skvělá parta," řekl kapitán šipkařů Králové Šumavy Sušice Petr Kudlic.

"Za sebe i za všechny hráče našeho týmu (Kůrka, Kluch, Pena, Melka, Křížek) bych chtěl poděkovat našim blízkým - rodinám, partnerkám a manželkám, dětem, rodičům a samozřejmě i některým sponzorům, kteří nám na poslední chvíli zajistili dopravu a ubytování. V neposlední řadě i panu Šandarovi ze Sušice, který nám dělá skvělé, rodinné a útulné zázemí," uvedl Kudlic.