Získat královské tituly obnášelo zvládnout vedle 102 kilometrů v terénu i 2391 metrů převýšení a další nástrahy včetně brodů. Po čtyřech hodinách, 39 minutách a 18 sekundách si vítězství a zisk koruny vládce Šumavy vychutnal při dojezdu na atletické dráze nikým neohrožován domácí Jan Beneš z týmu Kola Pakandl. „Vyhrát Krále je pro mě jako Klatováka úplně nejvíc, co může být,“ rozplýval se 32letý voják z povolání, pro něhož je cyklistika velkým koníčkem. V cíli přijímal gratulace manželky. „Kolu věnuji hodně času, takže to žena nemá lehké, zvlášť když teď máme malou dcerku,“ říkal Beneš.

Na Králi byl už dvakrát druhý, naposledy loni a teď konečně stanul úplně nejvýš. O dvě minuty před druhým Christianem Kreuchlerem z Německa a s ještě větším náskokem před jeho krajanem Felixem Fritzschem. „Ten Němec, co skončil druhý, jel však skvěle. Brzy se odpoutal z naší vedoucí čtyřky a nejspíš by asi vyhrál. Jenže asi na 80. kilometru píchl, což mi nahrálo,“ připustil sportovně Beneš.

Ačkoliv závod byl tradičně náročný, tak to vítěz čekal na trati horší. „V Klatovech den před závodem pršelo, takže jsem očekával mokro a bahno, ale kromě pár louží byla trať relativně suchá,“ uvedl nový král Šumavy. Nejrychlejším čtyřicátníkem byl absolutně pátý Jiří Reeh. V kategorii 50 – 59 let zvítězil celkově desátý Tomáš Kozák, ale až po cílovém souboji s Tomášem Jandou, kolegou z týmu Cyklo Atom. Těsné to bylo i mezi muži nad 60 let. Vyhrál Tobias Huep z Německa před Liborem Hubáčkem a stačilo to na 101. a 102. pozici v absolutním pořadí.

Mezi ženami získala královskou korunku Němka Sarah Reinersová (čas 5:55:16,5 hod.). Celkově třetí byla její krajanka Laura Starková, když mezi zahraniční bikerky se ještě vklínila Jana Žídeková z týmu Cyklotrenink.com, vítězka kategorie nad 40 let. Na 75 km dlouhé trase triumfovali Daniel Mayer a Andrea Brunclíková. Prvenství v nejpočetněji obsazeném závodě na 53 km (530 účastníků) si vybojovali Julius Wagler z Německa a Markéta Baráková. Druhá dojela 19letá Adéla Šmídová z Author Teamu Stupno a její bratr Jakub zase ovládl souboj kadetů na 22 km.

Královská čísla

Výsledky 29. ročníku Author Král Šumavy MTB:

Trasa 102 km:

Muži, do 39 let: 1. Beneš (Kola Pakandl) 4:39:18,3 hod., 2. Kreuchler -2:15,1 min., 3. Fritzsch (oba Něm.) -17:59,4, 4. Pitel (Bikepart Cycling) -19:34,7, 5. Strieženec -31:49,0..40 – 49 let: 1.Reeh (Galaxy Cyklošvec Stevens) 5:00:54,5, 2. Izdný (Dravci horskejch svahů) -21:09,9, 3. Suchý (Radynebike.cz) -29:12,9.

50 – 59 let: 1.Kozák 5:25:10,7, 2. Janda -0,2 (oba Cyklo Atom), 3. Koprnický (Radynebike.cz) -8:02,4. Nad 60 let: 1. Huep (Něm.) 6:15:33,8, 2. Hubáček -2,7, 3. Korbel (Děti Kleti) -49:51.5.

Ženy (absolutně): 1. Reinersová (Něm.) 5:55:16,5, 2. Žídeková (Cyklotrenink.com) -8:20,4, 3. Starková (Něm.) -10:41.1.

75 km:

Muži: 1. Mayer (KC Hlinsko) 2:56:29,3, 2. Šindelář (Velo Domažlice) -5:59,4, 3. Šubrt (Cyklo Atom) -6:45,6.

Ženy: 1. Brunclíková 4:30:00, 2. Fleischhansová (Tukan bike team K. Vary) -17:01,1, 3. Křížová (Team Cyklotrener) -30:57,6.

53 km

Muži: 1. Wagler (Něm.) 1:48:11,5, 2. Pakandl (Kola Pakandl) 1:20,8, 3. L. Říha (Rouvy Specialzed) -1:39,4.

Ženy: 1. Baráková 2:44:21,9, 2. Šmídová (Author Team Stupno) -45,4, 3. Čelovská-2:47,9.