Béčko Horažďovic vyrukovalo na áčko Sušice, a i když to nebyla jednoznačná záležitost, z vítězství 10:6 se radoval právě STOTEN, který táhl především Lukáš Mandák, jenž vyhrál tři ze čtyř her. V krajském přeboru 1. třídy se dařilo i Plánici, která přejela Pocinovice 10:2. Krajský přebor 2. třídy vede céčko Horažďovic, které porazilo rezervní tým Sušice 10:3 především díky třem výhrám Lukáše Mandáka a Jana Trefného. Dvě výhry zapsal Rudolf Vojáček mladší i Martin Buriánek. Pořádně nařezáno dostala záloha Klubu stolního tenisu Klatovy, který prohrála v Domažlicích s místním Sokolem vysoko 1:10.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A - výsledky 12. kola: TJ Sokol Plánice - TJ Sokol Pocinovice 10:2 (čtyřhry 2:0, sestava a body Plánice: Novák 1:1, Reiser 1:1, Koval 3:0, Sladký 3:0), TJ Sokol Osek u Rokycan - TJ Sokol Kralovice 6:10, TJ Heřmanova Huť - Union Plzeň C 10:0 WO, TJ Sokol Plzeň V. C - TJ Sokol Klabava 10:6, TJ Sokol Mirošov - TJ Nýřany B 10:3, KOC Sušice - TJ STOTEN Horažďovice B 6:10 (čtyřhry 1:1, Holý 0:4, Mezera 1:2, Kopřiva 3:0, Mazura 1:3 - M. Šimanovský 2:2, L. Mandák 3:1, P. Mandák 2:1, Rojík 2:1), 15. kolo: TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Osek u Rokycan 10:3.

Zdroj: ČAST

Krajský přebor 2. třídy, skupina A - výsledky 12. kola: KOC Sušice B - TJ STOTEN Horažďovice C 3:10 (čtyřhry 2:0, Jaroš 0:3, Kopřiva 1:1, Baierl 0:3, Jarab 0:3 - L. Mandák 3:0, Buriánek 2:1, Trefný 3:0, Vojáček mladší 2:0), TJ Hraničář Částkov - TJ Slavoj Stod B 4:10, TJ Sokol Klabava B - TJ Baník Líně 10:3, TJ Nýřany C - TJ Sokol Bor C 10:7, TJ Sokol Domažlice - KST Klatovy B 10:1 (čtyřhry 2:0, sestava a body KST Klatovy B: Belfín 1:2, Nedoma 0:2, Kesman 0:2, Koval 0:2), TJ Dobřany C - TJ Sokol Blížejov 10:3.