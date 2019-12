Čekání na nový ročník soupeření v ledovém korytě v konkurenci světové elity bylo dlouhé. Kosnar se začal připravovat už v polovině tohoto roku, ale jeho smělé plány překazilo zranění.

„Začal jsem už v květnu, kdy mi kondiční trenér naordinoval pěknou letní přípravu. Po menší prázdninové pauze jsem se do toho pustil znovu, ale zranil jsem si kotník, na měsíc byl zcela mimo hru a pak pomalu začínal s rehabilitací. Tím jsem toho spoustu ztratil, ale postupně jsem začínal trénovat. Ještě by se mi však hodilo pár tréninkových jednotek, abych mohl formu doladit,“ tvrdí.

Kosnar v tomto rychlostním bruslařském sportu není nováčkem a závod v sousední zemi pro něj není neznámou. Vloni zde totiž obsadil skvělé jedenácté místo. „Vloni se mi tady dařilo a rád bych tento výsledek zopakoval a klidně i vylepšil,“ přeje si borec z Pošumaví.

Kosnar ví, že má v Rakousku velkou šanci na dobrý výsledek. „Startovní listina bude ovlivněna vánočními svátky, které si i já tímto závodem zkrátím. Organizátoři podle mých informací něco na trati oproti loňsku přidají a vylepší, takže jsem sám velmi zvědavý, co si pro nás připraví. Jen doufám, že bude na čem jet, protože trať je bez umělého chlazení, a na poslední fotce, kterou pořadatelé zveřejnili, to vypadalo, že s sebou spíš budu muset vzít nějakou nafukovačku a plavky,“ usmívá se.

Jak už bylo řečeno, klatovský všestranný sportovec už v tomto sportu není žádným junákem, za léta závodění nasbíral poměrně dost zkušeností. A s tím souvisí i cíle, které si třiadvacetiletý student fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v této sezoně dává. „Když bych měl říct nějaká konkrétní čísla a umístění, určitě rád bych vylepšil své loňské výsledky,“ zůstává tajemný. „Ale za tu dobu, co Ice Cross jezdím, už vím, že dávat si předem nějaké cíle, jsou jen čisté spekulace. Do každého jednotlivého závodu jdu s tím, že v něm chci nechat všechno, a odejít pro sebe s čistým svědomím. V tomhle sportu o úspěchu či neúspěchu může rozhodovat i jedna blbá rýha v ledu, jedno špatné podklouznutí a na to, co já mohu ovlivnit, se snažím vždy nejlépe připravit. Tím myslím třeba studování trati, varianty možných stop. Vždycky je pro mě cílem dojet na postupové pozici,“ zdůrazňuje Václav Kosnar.

Ten se letos chystá odjet minimálně šest závodů. „Ice Cross je po finanční stránce náročnější sport, co se týče cestování. Ale naštěstí v tom nejsem úplně sám a mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají se vším možným, a já jim za to moc děkuji. Letos bych chtěl odjet minimálně šest závodů a uvidím, zda se podaří ještě něco přidat. Určitě bych chtěl jet všechny tři velké akce v Japonsku, Kazachstánu a Rusku. Poté ty nejbližší – v Rakousku, Francii a Finsku. A možná ještě jeden závod v Rusku,“ prozradil.

A na závěr ještě jedna malá perlička. V loňské sezoně si ve finském Jyväskylä zkusil závod i Kosnarův mladší bratr Martin. V sobotu do Rakouska pojede pro změnu Aleš, další z Kosnarových sourozenců. „Aleš pojede za juniory, takže se těším, až mu budu předávat své zkušenosti. Snad mu ale k něčemu budou,“ culí se Kosnar.

Letošní sezona má na programu celkem třináct akci – tři velké – Japonsko (Jokohama), Kazachstán (Nur Saltan) a Rusko (Moskva), dále šest ATSX 500 a čtyři menší za 250 bodů (ATSX 250).