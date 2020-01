Soutěž mužů pod vrcholky Alp vyhrál domácí závodník Marco Dallago před svým bratrem Lucou. Bronzovou příčku a 400 bodů si domů odvezla česká jednička tohoto sportu Michael Urban.

„Jsem naprosto spokojený. To, že skončím v elitní desítce, jsem upřímně vůbec nečekal,“ zářil štěstím Václav Kosnar, který si tak oproti kvalifikaci, kde skončil „až“ šestnáctý, výrazně polepšil. „Od začátku jsem měl pocit, že by to mohlo vyjít. Sice jsem se při rozjížďkách nemohl pořádně naštelovat do startovacího boxu, ale měl jsem dobré začátky, při kterých jsem se rozjel naplno a v prostřední části trati, jež byla poměrně rovinatá, jsem měl dostatečnou rychlost na to, abych dokázal předjet své soupeře v dané rozjížďce,“ pokračoval klatovský závodník.

Kosnar se nakonec dostal až do jedné ze dvou semifinálových rozjížděk, ve které obsadil třetí místo. A pak se jelo malé finále, ve kterém mezi sebou bojovali čtyři poražení z jízd před branami finále. „Kdyby se nejelo malé finále, obsadil bych celkově šesté místo. Ale jelo se, a to se mi moc nepovedlo. I tak ale umístění z Rakouska považuji za velký úspěch,“ bilancoval po skvělé letošní premiéře spokojený Kosnar.

Premiéru si v rakouském ledovém korytě odbyl i Kosnarův mladší bratr Aleš, který startoval mezi juniory a skončil dvacátý. „Aleš byl z celkového umístění trošku zklamaný. Měl na víc, ale při jedné jízdě, kterou vedl, udělal z přemíry snahy v závěrečné pasáži chybu a spadl,“ hodnotil Václav Kosnar počínání svého mladšího sourozence.

Nový ročník tohoto rychlostního sportu pokračuje 11. ledna ve Francii. Konkrétně dalším závodem hodnoceným pěti sty body, a to Pra-Loup ATSX 500. „Jsem dost zvědavý, jací se tam sejdou závodníci a jaká bude trať. Přece jen, je to novinka seriálu. Závod v Ice Crossu se tu uskuteční vůbec poprvé. Moje cíle ale zůstávají stejné. Chci odjet každou jízdu na maximum a uvidíme, na co to bude stačit, tentokrát, “ uzavírá s úsměvem Kosnar.

ATSX 500 JUDENBURG, RAKOUSKO

Muži: 1. Marco Dallago (Rakousko, 500), 2. Luca Dallago (Rakousko, 450), 3. Michael Urban (ČR, 400), 4. German Titov (Rusko, 350), 5. Denis Novožilov (Rusko, 325), 6. Kilian Braun (Švýcarsko 300), 7. Michael Iulianello (USA, 275), 8. Václav Kosnar (ČR, 250), 9. Dmitrij Murlyčkin (Rusko, 225), 10. Lukasz Korzestanski (Polsko 200).

Junioři: 1. Jegor Tutarikov (Rusko, 500), 2. Arthur Richalet-Chaudeur (Francie, 450), 3. Théo Richalet-Chaudeur (Francie, 400), 4. Filipe Carvalheiro (Švýcarsko, 350), 5. Guillaume Libert (Francie, 325), 6. Linus Ollikainen (Finsko, 300), 7. Vladislav Ivanov (Rusko, 275), 8. Leevi Nakari (Finsko, 250), 9. Jules Favre-Mercuret (Francie, 225), 10. Andrew Worling (Velká Británie, 200),… 20. Aleš Kosnar (ČR, 120).