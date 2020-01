V závodě ATSX 500 v rakouském městečku Judenburg mile překvapil a obsadil skvělé osmé místo. Nyní však všestranného sportovce z Pošumaví čeká druhá zkouška. Už v sobotu se totiž koná další závod hodnocený 500 body, a to podnik ve francouzské vesničce Pra Loup, která leží v typické jihoalpské lyžařské oblasti se zaoblenými vrcholky a modřínovými lesy.

„Je to novinka seriálu, závod v Ice Crossu se tady pojede vůbec poprvé. Jsem tedy zvědavý, jaká bude trať a jací závodníci se zde sejdou. Moje cíle ale zůstávají i nadále stejné. Chci odjet každou jízdu na maximum a uvidíme, na co to bude stačit tentokrát,“ říkal klatovský bruslař po závodě v Rakousku.

Do konce ledna má neúprosně nabitý kalendář seriálu tohoto sportu na programu ještě dva závody. V americkém středisku Mont Du Lac a ruské Igoře se pojede znovu o 500 bodů. 1. února se konají malé závody v Percé v kanadské provincii Québec a také v Japonsku. V nich ale usměvavý chlapík z Pošumaví startovat nebude. „Po Francii mě další závod čeká asi až 8. února v Rautalampi v Finsku,“ prozradil Deníku Kosnar.