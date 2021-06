Jenže teď svou kariéru plnou parádních závodů, výsledků a nezapomenutelných zážitků Kosnar končí. Proč? Důvodů je vlastně hned několik.

„Je to komplexnější. Trmácel jsem se na závody přes půlku světa kvůli desítkám vteřin strávených na ledě. Sportovní stránka Ice Crossu je úžasná, to jo, ale chybí mi v něm možnost nějak dlouhodobě trénovat,“ lituje jinak věčně usměvavý chlapík.

Lyžařům sníh vydrží oblevu, fotbalistům tráva přežije mohutný liják, ale Ice Cross Downhill má v tomhle ohledu smůlu. Údržba tratí je velice nákladná a časově náročná, trénink mimo závodů je takřka nulový, a pokud se zblázní i matka příroda, problém je na světě. „Leda, že bych na zimu zmizel někam do Alp nebo severských zemí, což ale finančně ani časově nepřipadá v úvahu,“ vysvětluje.

Zdroj: Lisa-Marie Reiter, M. Kolesnikov a archiv V. Kosnara

Ale toto nejsou jediné důvody Kosnarova rozhodnutí. „Jsou tu i další věci, na kterých pracuji souběžně s Ice Crossem, a musel jsem se zkrátka rozhodnout, čemu dám přednost. Také myslím na budoucnost a své živobytí. Přeci jen, základna je v tomto sportu poměrně malá na to, abych se mohl uživit předáváním zkušeností,“ uvědomuje si Václav Kosnar.

Zatímco koronavirus většinu sportovců v rozletu zastavil, klatovskému závodníkovi kariéru prodloužil. „Covid mi paradoxně kariéru o neúplnou sezonu prodloužil, ale už jsem zkrátka cítil, že tam z mé strany není stoprocentní závodní nasazení, “ pokračuje Kosnar.

V poslední době se navíc nevěnoval pouze svým výkonům na ledě, ale dělal také jakéhosi kouče či mentora dalším jezdcům z okresu či kraje. „Pozornost jsem věnoval bráchovi, který také začal závodit, a v poslední době hodně i talentované Simoně Lejskové,“ přemítá.

Jeden velký příběh sice končí, ale vzpomínky ze závodů mu v hlavě zůstanou navždycky. „Vyzdvihl bych asi předjetí Scotta Croxalla ve Finsku, kdy jsem mu to tam švihl ještě jako drzý junior. Do cíle sice přijel přede mnou, ale tímhle manévrem jsem si od něj vysloužil velký respekt. To byl asi můj nejlepší moment v Ice Cross Downhillu, který přebil i pódiové umístění v Marseille mezi juniory,“ vzpomíná.

Kosnar ukončil kariéru.Zdroj: Lisa-Marie Reiter, M. Kolesnikov a archiv V. Kosnara

A ve svých zážitcích přímo z ledového koryta, kde se závodníci prohánějí neuvěřitelnou rychlostí, by mohl pokračovat celé hodiny. Semifinále v malebném Švýcarsku, nebo loňské páté místo ve Finsku. „Jediné, co mě teď může mrzet, je to, že jsem se mezi muži nikdy nepodíval až do finále, ale už to tak musím brát,“ krčí rameny.

Díky Ice Crossu se Václav Kosnar podíval do různých koutů světa. Navštívil zajímavá místa s velkou historií i atmosférou. Poznal novou kulturu, lidi, nový život…

„O tom by se dala udělat beseda. Těch zážitků je fakt celá řada. Ten sportovní na mě dolehl na stadionu Boston Red Sox. Nejstarší basseballový stadion už sám o sobě napsal spoustu příběhů a i několik filmových. Ve vyrovnaném heatu (rozjížďce) jsem vypadl a stál v cíli, kde za normálních okolností stojí pálkař. Meta byla vyznačena i v ledu. Já byl šťastný ze svého výkonu a jen jsem si představoval, jaké to asi je být pálkařem, na kterého napjatě kouká zaplněný stadion, a záleží jen na něm. Byl to neskutečně silný zážitek ve spojení s tím místem, mým výsledkem a diváky v hledišti,“ usmívá se.

„Zajímavé pro mě bylo i Finsko. Po prvních dvou návštěvách se mi to tam moc nezamlouvalo, ale teď bych tam klidně rád vyrazil i jako turista,“ doplnil Kosnar.

Ačkoliv s Ice Crossem klatovský mladík nyní skončil, sledovat jej bude dál. „Za ty roky se mnou jelo na svůj první závod sedm lidí a dalším jsem již slíbil, že jim pomohu, až covid dovolí normálnější závodění a cestování. Svým slibům hodlám dostát, plus bych rád pomohl nové západočeské naději Simoně Lejskové a uvidím, zda se brácha do závodění pustí nějak víc,“ vykládá Kosnar a připouští, že se do zákulisí Ice Crossu ještě někdy podívá. „Ale v jiné pozici než v roli závodníka,“ má jasno.

Kosnar ukončil kariéru.Zdroj: Lisa-Marie Reiter, M. Kolesnikov a archiv V. Kosnara

A ačkoliv se závoděním končí, už spřádá další plány a u sportu by chtěl pokračovat i nadále. Koneckonců ho můžete často vidět v roli rozhodčího na hokejových bitvách, v roli účastníka nebo pořadatele Krále Šumavy či spolupracovníka dalších turnajů či akcí na Klatovsku, jako je třeba Easter Cup.