FOTO: Stolní tenisté hráli v Praze, bitva proti Spartě trvala skoro čtyři hodiny

Těchto závodů se nemohli zúčastnit všichni, kteří se i nadále věnují tomuto krásnému, ale náročnému sportu. Ti se jistě představí při dalších příležitostech a i na ně se dostane pochvala. Stejně tak se dočkají náležitého uznání také ti, kteří se prvého závodu nemohli zúčastnit z důvodu účasti na republikových, nebo i mezinárodních závodech. O všech úspěších vás – naše milé čtenáře – budeme informovat zase příště.

Oporou nám bylo domácí publikum, pochvaloval si Netrval po skalpu céčka Slavie

Dopředu můžeme prozradit, že se jedná o reprezentanty České republiky Marka Müllera a Báru Zíkovou ze Sokola Špičák, Davida Jandu z SA Špičák a dále pak o Adama Maxu, Báru Vanišovou z SA Špičák i o další, kteří již dosáhli, nebo budou dosahovat úspěchů v závodech FIS (mezinárodní lyžařská federace) a RKZ (republikových kvalifikačních závodů).

A samozřejmě nezapomeneme ani na výsledky z tradičního Šumavského pohárku, kde se dostane i na naše nejmenší závodníčky.

Adam Maxa (uprostřed).Zdroj: Jaroslav Frič

Výsledky závodníků z šumavských oddílů:



Mladší žačky: 1. a 2. Veronika Šimáková (Sokol Špičák), 2. a 3. Agáta Částková (ABC Team Železná Ruda), 7. a 9. Emma Matějková (SK Železná Ruda), 6. a 11. Emma Tobiášová (ABC), 8. a 11. Jana Štěpánková (SK Železná Ruda). Mladší žáci: 2x 1. Matěj Hrbáček (Arnika Plzeň), 2. Václav Hejda (Sokol Špičák), 3. Vítek Dlouhý a Jan Urbánek (SA Špičák). Starší žačky: 1. a 3. Tereza Eismanová (Slavoj Plzeň) , 2x 4. Kristína Lebová (So Špičák). Starší žáci: 2x 1. Jan Schejbal (SK Železná Ruda), 2. Jakub Špičák (SA Špičák). Juniorky: 2x 1. Nicole Zemanová (SA Špičák). Junioři: 1. a 2. Jiří Ševčík, 3. a 9. Adam Hladík, 4. Jan Ruml, 2x 8. Vojtěch Špičák (všichni SA Špičák). Muži: 2x 1. Milan Koryťák Milan mladší (SA Špičák), 3. a 5. Filip Malán (Arnika Plzeň), 3.a 5. Jakub Tolar (So Špičák), 5. a 8. Filip Müller Filip (So Špičák). Ženy: 1. a 2. Eva Eölösová (SA Špičák), 2. Iva Sedláčková (Arnika Plzeň).

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

