Ale už v první rychlostní zkoušce ho zastavil defekt. „Byla to moje chyba. Trefil jsem beton, který byl uprostřed asfaltu. Štve mě to,“ hlásil včera už v Plzni Václav Pech do telefonu.

Na měřeném testu Hukvaldy prorazil pneumatiku a rezervu naneštěstí vezl místo v kufru na těžko dostupném místě. Chtěl mít co nejníže těžiště svého vozu Ford Focus WRC.

„Jenže pak jsme se k ní nemohli dostat, proto nám ta výměna trvala tak dlouho,“ okomentoval ztrátu tři a půl minuty, která také byla příčinou toho, proč Pech svoje účinkování na Valašské rallye rychle zabalil.

I kdyby se mu podařilo nedělní etapu vyhrát, získal by totiž do celkového hodnocení šampionátu jen 15 bodů. „A pokud chceme jet o nejvyšší příčky, a to chceme, tak by nás to stejně nevytrhlo,“ vysvětloval 44letý jezdec plzeňského EuroOil teamu.

„A druhá věc je, že bychom i tak měli ztížený boj o čelo oproti závodníkům, kteří se rozjeli na první etapě. Přece jen se jede jinak, když soupeříte o prvenství, než když jste někde vzadu. Takhle aspoň pošetříme peníze a hlavně auto do dalších závodů,“ doplnil Václav Pech. Teď mu nezbývá než věřit, že se letošní šampionát odjede celý a dva nejhorší závody se budou každému z jezdců škrtat.

Druhým závodem mistrovství ČR bude 8. a 9. května Rallye Šumava, kterou Pech považuje za svoji domovskou. Další na květen plánovaný podnik Rallye Český Krumlova pořadatelé přeložili na podzim.

Na Valašsku se radoval z prvenství ruský mladík Grjazin před Kopeckým a Marešem.