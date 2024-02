Osmé kolo zimní Dívčí amatérské fotbalové ligy, které o víkendu hostila (jako vždy) sportovní hala v Plánici, zamíchalo průběžným pořadím. Ale až na jedinou pozici, a to hned na tu nejcennější. Lídrem je i nadále tým bolešinských Kober, který, byť neměl úplně nejlepší začátek soutěže, se posléze zápas od zápasu zlepšoval a nyní finišuje ve velkém stylu a skvělé formě. A už je víc než jisté, že zimními královnami budou právě Kobry.

Fotbalistky Kobra Stars Bolešiny (na archivním snímku hráčky v růžových dresech) porazily Topovky 3:2 a slaví titul zimních královen. | Foto: Yvetta Chmelová

Tentokrát Kobra Stars porazila Topovky Řenče, i když se o výsledek strachovala až do závěrečného hvizdu sudího Ivana Petličarovského. Kobry se sice velmi brzy ujaly vedení, už v první minutě hry, ale netrvalo dlouho a Topovky Řenče stav srovnaly. Kobry ale po dalších pěti minutách hry šly znovu do vedení, o které ovšem za dalších pět minut zase přišly. Ale dokázaly vzápětí odpovědět a znovu vedly. I když se hráčky a střelkyně dál snažily, obě brankářky statečně a zdatně odolávaly. S hubeným jednobrankovým náskokem tak šly Kobry k poločasové přestávce. Ani po obrátce se obraz hry nezměnil, a nezměnilo se ani skóre. Kobry se tak mohly radovat z dalšího, byť hodně těsného vítězství.

Topovky Řenče (hráčka vlevo) se sice snažily, ale Kobrám podlehly.Zdroj: Yvetta Chmelová

Druhý duel osmého hracího dne načaly lépe chanovické Andělky, jejich gólmanka Renata Klembarová už ve třetí minutě hry zaskočila všechny Křečandy, když rozvlnila síť v jejich bráně. Andělky přidaly do poločasové přestávky ještě jeden gól. Brzy po změně strany vykřesala jiskřičku naděje na zvrat mladičká Křečanda Daniela Mazancová, ale zhruba v polovině druhé části utkání si Křečandy vybraly slabší chvilku, naopak Andělky ukázaly sílu.

Andělky Chanovice (na archivním snímku fotbalistky v rudých dresech) poskočily na druhé místo.Zdroj: Yvetta Chmelová

Třemi góly odskočily Křeči na rozdíl čtyř branek. Andělky pak hrály chytře a udržovaly si náskok. Křeč sice tři minuty před koncem zápasu snížila, ale byla to už jen kosmetická úprava, na víc už jim nezbyl čas. A tak radost Andělek byla veliká, díky výhře nad Křečí se posunuly na druhé místo průběžného pořadí. A právě ze stříbrné příčky vystrnadily mochtínské Křečandy, které se propadly na třetí místo. Na dno tabulky po porážce s Kobrou spadly Topovky.

Ale kromě jasného lídra je to na zbývajících třech místech hodně bodově vyrovnané, proto poslední kolo, které je na programu v sobotu 17. února, bude dost zajímavé. Těžké to budou mít Křečandy, které se utkají se skvěle hrajícími Kobrami a už jistými královnami, začátek utkání je v deset hodin. Ale hodně o tom, jak to v zimní Dívčí amatérské fotbalové lize 2023/2024 nakonec dopadne, napoví už duel, ke kterému v devět hodin nastoupí Andělky a Topovky.

Kobra Stars Bolešiny – Topovky Řenče 3:2

Poločas: 3:2. Branky: 1. Farná, 13. Červená, 19. Hájková – 16. Kaslová, 18. Milotová. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Hala: sportovní hala Plánice. Sestava Kobra Stars Bolešiny: Röschelová – Farná, Červená, Kohoutová, Simbartlová, Hájková, Kováříková. Sestava Topovky Řenče: Jehlíková – Turková, Ondřejková, Tůmová, Milotová, Růžičková, Kaslová.

Andělky Chanovice - PS Křeč Mochtín 5:2

Poločas: 2:0. Branky: 12. a 30. Šímová, 3. Klembarová, 37. Vlčková, 39. Šafandová – 29. Mazancová, 47. Kaslová. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Hala: sportovní hala Plánice. Sestava Andělky Chanovice: Klembarová – Toningerová, Šafandová, Skuhravá, Vlčková, Dudová, Šímová, Jana Hozmanová. Sestava PS Křeč Mochtín: Bučková – Hofmeisterová, Voráčová, Michlová, Bauerová, Mazancová, Kaslová.

Zdroj: Martin Mangl

OBRAZEM: Švihovští fotbalisté si vyšlápli na tým z krajského přeboru, podívejte