Teď už přes týden funguje unikátní projekt, v rámci kterého klatovský oddíl natočil videa se cviky a prezentuje je dětem během výuky. Zatím jen na Základní škole Klatovy v Čapkově ulici. Nejen o tom, ale i o dalších věcech týkajících se oddílu je následující rozhovor s Jiřím Kloudou, spoluzakladatelem klatovského klubu, členem vedení i trenérem.

Jak a kde vlastně vznikla první myšlenka projektu?

Jak už zmiňoval v nedávném rozhovoru Martin Klán, myšlenka vznikla na poradě vedení našeho oddílu. Ačkoliv nemám příliš rád, když si v klubu v rámci vedení něco ´přivlastňujeme´ ke konkrétním osobám, jelikož vždy je to práce celého týmu nebo klubu, tak jako první jsem s tímto nápadem přišel já.

Kde se to ve vás vzalo? Jak vás to tedy napadlo?

Vybavuji si, že jsme na sebe během porady koukali, co tím vlastně ten Klouda myslí, a to i včetně mě, protože to ze mě vyletělo dost razantním způsobem. Následně jsme ale společně přišli na to, co bychom v rámci klubu mohli poskytnout. A to navzdory všem zákazům a nařízením.

Byl projekt, kterým se teď úspěšně prezentujete, zamýšlen přesně tímhle způsobem, jakým nyní funguje?

Původně jsme měli v plánu přímo vstupovat do výuky a ulehčit tak trošku učitelům, kteří celé dopoledne mluví do monitoru. A pak také dětem, které nejdéle po dvou hodinách ztrácí koncentraci, ale kapacitně bychom to nezvládli.

Takže?

Takže vznikl po schůzce s paní Martinkovou, ředitelkou školy v Čapkově ulici, nápad s videem (úsměv).

Co je tedy cílem celého projektu? Pro vás jako klub, ale i děti, učitele či rodiče…

Jestli se nepletu, jsme vůbec první, kdo s takovým nápadem přišli. Pro nás jako klub je cílem na sebe v pozitivním slova smyslu upozornit a přilákat tím nové členy. Neméně důležité pro nás je však to, aby se děti obecně pohybovaly a měly alespoň nějakou pohybovou aktivitu, protože současná situace ohledně sportování začíná být vážně kritická, a upřímně si nedovedu představit to, co nastane, jestli tohle bude pokračovat třeba dalšího půl roku. Pro děti a učitele je to forma nebo způsob, kterým můžeme děti zabavit, případně odlehčit výuku, a zároveň inspirace pro rodiče samotné, pokud si budou chtít se svými dětmi doma zacvičit, a třeba nevědí, jak.

Jak moc velké úsilí bylo potřeba dát tomuto projektu? Přeci jen, natočit pořádná videa a zeditovat je tak, aby byla přínosná, muselo trvat hodiny těžké práce.

Bylo to náročné především po stránce technických úprav videí. Něco už jsme měli natočené pro interní účely, ale sestříhat a namluvit vše tak, aby to bylo aktuální a účelné, bylo asi to nejnáročnější.

Kdo za vznikem těchto videí nejvíce stojí?

Tady bych chtěl poděkovat třem klukům z našeho oddílu. První je David Šulda, jenž videa technicky zpracoval a strávil nad nimi spoustu času. Další dva aktéři, kteří si při natáčení dost zamakali, jsou Matěj Chod a Marek Štauber. Těm patří taktéž veliké poděkování.

V čem jste se při tvorbě těchto unikátních videí inspirovali?

Čerpali jsme ze zkušeností a vědomostí nás trenérů a zároveň jsme využili kreativity Matěje Choda a Marka Štaubera. Ti ve videích sami předcvičují a sami si vymysleli nějaké cviky a vylepšení.

Jako první projekt zavítal do ZŠ Klatovy v Čapkově ulici. Proč toto ´pilotní´ právo získala vlastně tato škola?

Oslovit první „Čapkovku“ nás napadlo hlavně proto, že máme dlouhodobě s vedením školy a zároveň i sportovní haly velmi dobrý vztah. Od září jsme zavedli i kroužky pro děti přihlášené z prvního stupně, to ale bohužel již ze známých důvodů dlouho nevydrželo. Tak trošku jsme na tuto školu mysleli i s ohledem na to, že máme jakousi alternativu místo zrušených kroužků.

Jak nápad přivítala paní ředitelka Dana Martinková?

Přijala ho velmi ráda a myslím si, že i ostatní pracovníci školy jsou rádi. Řekl bych, že spokojenost je na obou stranách. Na straně školy i na té naši.

Máte v plánu projekt s videi importovat i do dalších škol v Klatovech a okolí?

Oslovili jsme všechny školy v Klatovech. Podle situace budeme oslovovat i další školy mimo Klatovy.

Říkáte, že jste už své „služby“ nabídli všem školám v Klatovech. Jak to vypadá s realizací?

„Tolsťák“ naší nabídku nepřijal, ale ZŠ Plánická a „Masaryčka“ by projekt zřejmě přijmout mohly. Mluvil jsem se zástupci obou škol a mělo by to být z jejich strany projednáno na pololetních poradách.

Jaké máte ohlasy ze strany učitelů a žáků klatovské školy v Čapkově ulici?

Od učitelů máme zpětné vazby pozitivní, určitě je to přínosem. Ale od žáků zatím nějaké větší ohlasy bohužel nemáme. Upřímně je někdy problém dostat z nich zpětnou vazbu k něčemu, co je povinné, natož na něco dobrovolného, jako je právě tento projekt.

Je důležité, aby se děti v této pochmurné době hýbaly?

Je to zásadní! Kromě toho, že fyzická kondice jde rapidně dolů a nedostatek pohybu začíná mít vliv na zdraví děti a na kohokoliv, kdo je například na „home office,“ tak nedostatek pohybu má vliv i na psychiku člověka. Je to prostě velký problém, a ačkoliv musíme respektovat všechna možná nařízení, zákaz pohybu u dětí je podle mě velká chyba a problém směrem do budoucna.

Pojďme teď opustit projekt a zabrousit přímo do klatovského Sport Clubu. Jaký vlastně byl rok 2020?

Byl rozporuplný. Měli jsme „rozjetou“ sezonu, soutěžní a postupové ambice do budoucna a pandemie vše zastavila. Ale myslím si, že s frustrací jsou na tom jiné oddíly ještě hůře.

Například?

Co vím od kolegů z nedalekých Varů, jejich muži byli rozjeti do extraligy, a jelikož se zastavila sezona, případný postup z první ligy se nakonec nekonal. My až takové ambice nemáme, alespoň prozatím. Nás to omezilo zejména v trénování, zápasech a pak také dost zásadně v projektech, které jsme měli naplánované.

Můžete být konkrétnější?

Třeba oslavy pěti let od založení klubu, dětský den, a nebo klubové turnaje.

Jaké jsou plány klatovského klubu do roku 2021?

No (přemýšlí)… upřímně budeme rádi, když se nějak rozumně všichni vrátíme zpět do tréninkového procesu a budeme moci být zase spolu. To je pro mě v tuto chvíli naprosto zásadní přání. Jakmile budeme moci být zase se svými kategoriemi, budeme mít možnost plánovat něco víc. Ale pokud to situace dovolí, určitě chceme odjet na soustředění, Prague Games, Czech Open a chceme také na pohár mužů a žen.

V době, kdy amatérští sportovci nemohou dělat to, co mají rádi, jste hodně aktivní. Kromě již zmiňovaného projektu jste v roce 2020 bavili i jinak. Například hledali míčky po Klatovech, pořádali soutěže. Máte připravené ještě další akce?

Já tedy doufám, že už se nahoře někdo chytne za hlavu a výkonnostní sport začne odlišovat od toho amatérského. Protože dělit sport na profesionální a amatérskou úroveň je prostě špatně.

Proč? Z jakého důvodu?

Protože mezi amatérským sportováním a sportováním výkonnostním je velký rozdíl, a tohle dost zásadně zasahuje do omezování. Ale v případě, že budeme držet i nadále domácí vězení, nějaké projekty určitě budou. Snažíme se pořád něco vymýšlet a budovat s ohledem na zdraví dětí a všech našich hráčů a hráček. Zatím ale nic konkrétního zveřejňovat nechceme a nebudeme, ale můžu slíbit, že se mají všichni určitě na co těšit.