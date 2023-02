Přitom do centra západu Čech klatovští volejbalisté nejeli zrovna dvakrát v dobrém rozpoložení. „Po sérii zápasů, kdy hořkost porážky nám byla de facto vlastní, jsme zavítali opět do Plzně a tam se utkali mladým týmem USK Slavia C. Vzhledem k tomu, že jsme nastoupili opravdu v netradiční sestavě, kdy jsme byli nuceni změnit téměř všechny zažité posty a doufat, že se nikdo nezraní, abychom nemuseli zápas kontumovat, nevěřili jsme v nějaký vysoký bodový zisk,“ uvedl na začátek hodnocení mladík v sestavě klatovského volejbalového družstva Jan Netrval s tím, že po prvních dvou setech dopoledního zápasu se týmu i jeden získaný bod zdál jako nedosažitelný cíl.