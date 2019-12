Zatímco klatovští florbalisté oba své zápasy vyhráli, Horažďovice vyšly znovu bodově naprázdno, když podlehly chebským Akademikům a v derby nestačily ani na Klatovy, se kterými sice dvakrát vedly, ale nakonec po bitvě prohrály 4:6.

Vydařené zápasy Klatov hodnotil hráč a trenér v jedné osobě, Jan Polomis. „V prvním utkání jsme se střetli v derby s Horažďovicemi. A nezačali jsme dobře. Soupeř hrál ve vysokém tempu a my si dlouho s jeho hrou nevěděli rady. Zejména pak s horažďovickými rychlými protiútoky,“ uvedl.

I přes nepříliš povedené dvě třetiny ale Klatovy před závěrečnou pasáží zápasu vedly 4:3, když dvakrát dokázaly otočit nepříznivý stav. „Před třetí třetinou jsme si zopakovali předzápasové pokyny a uklidnili náš herní přednes. Začali jsme více kombinovat a nechali Horažďovice přistoupit na náš styl hry. Hráli jsme dobře a nakonec zvítězili 6:4,“ okomentoval klání Polomis.

Ve druhém zápase si pošumavští borci poradili s týmem FBC Forsee Plzeň 5:2. „Forsee má zkušené mužstvo, ale pokyny byly stejné jako před každým zápasem v této sezoně. A sice, že se nesmíme podřídit hře soupeře, naopak stále si hrát to svoje,“ říkal Jan Polomis.

Klatovy sice po brance Tumy prohrávaly, ale nakonec zvítězily hladce 5:2. „Soupeř začal dobře, hrál dost agresivně, výborně přecházel přes naše střední pásmo a ujal se zaslouženého vedení. Naštěstí se nám po šťastné brance Jirky Kloudy podařilo za dvě minuty vyrovnat,“ hodnotil první periodu kouč klatovského týmu.

Vstup do druhé třetiny se Sport Clubu nevydařil. „Začátek druhé části hry jsme bohužel nezachytili a po dvaceti vteřinách inkasovali. Zápas byl v této části skutečně nervy drásající, protože jsme o patnáct vteřin později opět vyrovnali. Poté Forsee polevilo a ubralo na aktivním napadání. I jeho přechody do protiútoku ubraly na síle. My naopak začali více kontrolovat hru a zápas nakonec vyhráli,“ byl rád klatovský florbalista.

Rudý Koně Horažďovice – Sport Club Klatovy 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Petržilka (Tůma), 14. Stulík (Tůma), 17. Šašek (Petržilka), 33. Tůma (Petržilka) – 8. Holý (Morava), 16. Jiřík (Gajdoš), 20. Holý (Gajdoš), 23. V. Liška (Polomis), 31. Baumruk (Jiřík), 31. Turek (Holý). Rozhodčí: Iha, Hencl. Střely: 11:35. Hala: SH Kašperské Hory.

USK Akademik Cheb – Rudý Koně Horažďovice 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Heczko, 12. Kirchman (Heczko), 18. Bednařík (Kirchman), 22. Bednařík (Pinc), 29. Vrána (Kirchman), 30. Bednařík (Heczko) – 23. Petržilka (Tůma), 31. Stulík (Petržilka), 35. Tůma (Šašek). Rozhodčí: Iha, Hencl. Střely: 31:7. Hala: SH Kašperské Hory.

Sport Club Klatovy – Forsee Plzeň 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Klouda (Sloup), 13. Holý (Voráček), 20. Jiřík (Sloup), 22. Jiřík (Rendl), 26. Baumruk (Morava) – 6. Tuma, 13. Soběhart. Rozhodčí: Iha, Hencl. Střely: 26:19. Hala: SH Kašperské Hory.