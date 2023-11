Volejbalisté Klatov odehráli během sedmi dní další dva zápasy se soupeřem z Plzně. Ale zatímco před týdnem ve Skvrňanech dominovali a vyhráli dvakrát 3:0, o víkendu doma proti zkušenému týmu plzeňského Unionu získali po výsledcích 0:3 a 3:2 jen dva body.

Muži volejbalových Klatov. | Foto: SK Volejbal Klatovy

V prvním utkání pod vysokou klatovskou síti kralovali favorizovaní hosté z Plzně, kteří po setech 25:23, 25:17 a 28:26 ukořistili všechny tři body. „Věděli jsme z vlastní zkušenosti, že zápasy s Unionem Plzeň jsou vždy velice náročný, a to zejména psychicky. Ovšem jejich zkušený tým letos posílil, a to poměrně zásadním způsobem, kdy do svých řad přijal celkem tři kvalitní hráče, přičemž všichni mají aktuální zkušenosti z první ligy nebo dokonce i z extraligy,“ poukázal na sílu Unionu Plzeň klatovský volejbalista Jan Netrval.

„Škoda jen, že jsme se opět nevyhnuli kontroverzím a těm nejostřejším výrazům nám adresovaných, ale to by asi nebylo ono. Po vyrovnaném utkání jsme dopoledne soupeři podlehli 0:3. Odpoledne jsme nepatrně obměnili sestavu a začali sice prohraným, ale velice vyrovnaným setem, a věděli jsme, že je možné utkání obrátit v náš prospěch,“ pokračoval Netrval v hodnocení.

A to se také dělo. Klatovští volejbalisté ve druhém mači vedli 2:1, ale čtvrtý set ovládli hosté, kteří si tak vynutili rozhodující pátou zkrácenou hru. A ta měla grády. „Až do stěžejní poloviny tiebreaku, kdy se mění strany, jsme prohrávali a už jsem pomalu přestal věřit, že bychom mohli utkání vyhrát. Nastal ale zlomový okamžik, kdy ze stavu 8:9 pro Unionu se rázem stalo skóre 15:10 v náš prospěch,“ ilustroval volejbalista klíčový moment celé páté sady, kterou Klatovští vyhráli a slavili nesmírně cenné dva body.

Pak si ale neodpustil rýpnutí do hráčů Unionu. Dění na hřišti ho totiž mimořádně vzalo. „Nutno podotknout, že nejtěžší úlohu měl rozhodčí, protože vypořádávat se takřka po každém balonu s nekončícím množstvím nadávek ať už na naši stranu, tak i na jeho účet, není zrovna dvakrát příjemné. Paradoxně ti nejlepší hráči z plzeňského Unionu, až na jednoho, byli ti slušní,“ vysvětlil.

„Tolik vulgárních a nevhodných výrazů nám i rozhodčímu adresovaných jsem snad ještě nezažil, a doufám, že již nikdy nezažiji. Poprvé ale musím pochválit náš tým, neboť jsme se příliš nenechali rozhodit a dotáhli odpolední utkání do zdárného konce,“ těšilo mladíka v dresu Klatov. „Je hezké, že se na mužský volejbal chodí koukat hráči a hráčky z žákovských kategorií, kteří nás opravdu znatelně podpořili, ale na druhou stranu je velice smutné, že vidí, jak se mohou dospělí lidé v jejich milovaném sportu chovat, a jakým jim dokážou být "vzorem",“ doplnil Jan Netrval trošku rozpačitě.

Výsledky 7. a 8. kola krajského přeboru I. třídy: SK Volejbal Klatovy – Union Plzeň 0:3 (-23, -17, -26) a 3:2 (výsledky jednotlivých setů neuvedeny), USK Slavia Plzeň B – TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 3:0 (14, 20, 16) a 3:0 (23, 19, 22), Volejbal Domažlice B – Volejbal Sokolov 0:3 (-23, -16, -12) a 1:3 (21, -18, -19, -18), Mirošov měl volno (kvůli lichému početu účastníků).

