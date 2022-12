„Na poslední zápas tohoto roku jsme se vydali do Mirošova. Předvánoční termín bohužel zapříčinil absenci několika hráčů základní sestavy, ale i tak jsme pouze v šesti lidech k soupeřovi statečně dorazili. Mirošovští se naopak sešli v podstatě v plné síle a v prvním zápase nám nedali sebemenší šanci," uvedl pro Deník klatovský volejbalista David Luňáček s tím, že někteří hostující hráči hráli v zápase na jiných postech, než na které jsou zvyklí, z čehož pramenila malá sehranost s ohledem na delší úspěšnou bodovou sérii.

Klatovští volejbalisté.Zdroj: archiv Volejbalu Klatovy

„Na druhý zápas volejbalisté Mirošova udělali utkání vyrovnanější zapojením mladších hráčů do hry. Toho se nám podařilo využít, a tak jsme první vítězný set druhého zápasu brali my. Soupeř však již od druhého setu začal zkušenější hráče do hry opět vracet, a tak se jim podařilo zápas otočit v jeho prospěch," hodnotil David Luňáček druhý duel dvojkola nejvyššího přeboru kraje.

Krajský přebor volejbalistů I. třídy, 13. a 14. kolo: TJ Sokol Mirošov - SK Volejbal Klatovy 3:0 (14, 23, 18) a 3:1 (-24, 20, 15, 17), Union Plzeň - TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 0:3 (-17, -14, -15) a 0:3 (-13, -20, -12), USK Slavia Plzeň C - Volejbal Domažlice B 1:3 (19, -21, -18, -16) a 1:3 (-15, 18, -22, -19), volejbalisté USK Slavia Plzeň B měli tentokráte volno.

Krajský přebor volejbalistů I. třídy.Zdroj: ČVF

