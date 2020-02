Klatovští sehráli o víkendu pouze jedno utkání. Kvůli odstoupení Mariánských Lázní na začátku sezony totiž soutěž hraje pouze jedenáct družstev. Pošumavský výběr odjel do Rokycan s jasným cílem – zvítězit. Ale také ve značně oslabené sestavě, což se nakonec projevilo v závěru.

„Z nejrůznějších důvodů nám chybělo několik hráčů. Ať už to byl Černý, který byl nemocný, dlouhodobě zraněný Chobot, Kučera nebo Marek Toman,“ litoval trenér Klatov Stanislav Křiváček.

I přesto hosté do zápasu s favoritem vstoupili dobře a rychle se ujali vedení 7:0. „Jenže pak jsme dělali řadu chyb, soupeř skóre otočil a první čtvrtinu nakonec vyhrál 27:12. Druhá část byla velmi vyrovnaná a poločas skončil výsledkem 48:33,“ uvedl klatovský kouč.

Do třetí čtvrtiny hosté vlétli jako uragán, domácí hráče přehrávali a před závěrečnou částí zápasu si vytvořili tříbodový náskok. „Začali jsme proměňovat šance včetně trojek a dostali se do vedení o tři body. A to jsme ještě v poslední vteřině utržili zbytečnou trojku z půlky hřiště,“ zlobil se trenér Křiváček, jehož tým v poslední čtvrtině duelu nadějné vedení nakonec neudržel.

„Byla šance v Rokycanech vyhrát, ale opět jsme doplatili na nezkušenost i nízký počet hráčů. V závěru svou chytrostí rozhodl ve prospěch domácích Rokycan mazák Erik Eisman,“ doplnil hodnocení Křiváček.

Zkušený trenér a srdce klatovského basketbalu byl s výkonem svých svěřenců i přes porážku spokojený. „Máme mladé mužstvo, které se stále učí. Kluky musím za výkon pochválit. Jsem přesvědčený, že kdybychom měli o jednoho hráče více, v Rokycanech bychom vyhráli,“ má jasno Křiváček.

Průběh utkání: 27:12, 48:33, 63:66. Rozhodčí: Kocián, Šmůla. Sestava a body Klatov: Rolínek 5, Kopecký 17, Pekárek 27, J. Křiváček 7, Cerha 17, D. Toman, Kubát 9. Trenér: Stanislav Křiváček.