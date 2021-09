„Celkem letos dorazilo 31 týmů ze čtyř zemí. Přijely sem týmy z Rakouska, Chorvatska, ale také Litvy. Myslím si, že se akce vydařila,“ řekl do kamery předseda BK Klatovy a ředitel turnaje Stanislav Křiváček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.