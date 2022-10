V Česku se jedná o historicky vůbec první turnaj juniorů a juniorek. „Zatím máme přihlášeny čtyři páry, ale turnaj je zcela otevřený a zúčastnit se jej může každý," prozradil Deníku Karel Luňáček, jenž zatím nepříliš známý, ale rychle se rozkvétající sport do Klatov přivedl. Doplnil, že víkendový turnaj se hraje ve čtyřhrách bez ohledu na pohlaví a registrovat se na něj zájemci mohou přímo u něj na telefonním čísle 602 431 363 až do pátečního odpoledne.

Padel, sport podobný squashi a tenisu.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

A proč se do turnaje přihlásit, nebo si padel alespoň vyzkoušet? „Padel je nejrychleji se rozvíjející sport. Přirovnal bych ho k MMA, o kterém ještě před lety také nikdo nevěděl, ale rychle získal na oblibě," vysvětlil Luňáček.

„V Česku máme zatím jen osm kurtů, ale do konce roku se otevřou další v Praze," poznamenal s tím, že obrovský boom tento sport, který je jakousi mutací squashe a tenisu (s pravidly tenisu), zažil mimo "mekku" ve Španělsku v posledních letech třeba i v Belgii nebo Holandsku.

„Jen pro porovnání: u nás máme zatím osm kurtů v celé republice, ve Španělsku jich jsou desítky na jednom místě," vypočítával. „Padel má zkrátka obrovský potenciál. Je vhodný pro všechny typy rekreačních i profesionálních hráčů. Na věku či pohlaví tedy vůbec nezáleží," uvedl Luňáček a připomněl, že padel je také nově součástí Evropských her (The Europen Games) v roce 2023, které bude hostit polský Krakov. Padel bude na Hrách jedním z dvacítky sportů.

Padel jako takový existuje už celkem dlouho (v roce 1969 jej vynalezl v Mexiku Enrique Corcuera), ale Česká padelová federace funguje teprve od roku 2015 a zatím nemá juniorskou reprezentaci. „I proto je náš turnaj pro mladé hráče a hráčky výbornou příležitostí ukázat se," nabádal Karel Luňáček a dodal, že mladí sportovci, kteří se v Klatovech představí, tak mohou mít v budoucnu velkou šanci dostat se třeba i na příští mistrovství Evropy do 18 let.

Sobotní padelový turnaj začíná pod pořadatelským dohledem klubu Padel Klatovy v 10 hodin a startovné na něj činí 100 Kč. Jak už bylo řečeno: turnaj je otevřený široké veřejnosti z řad hráčů a hráček do osmnácti let, ale body do celostátního žebříčku se započítávají pouze členům České padelové federace.

