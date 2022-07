Nyní budou Klatovy dějištěm další prestižní basketbalové podívané. Od 21. do 24. července totiž přivítají dívčí reprezentace Česka, Finska, Srbska a Izraele do 18 let, a to v rámci turnaje s názvem Pohár města Klatov. Během tří dnů uvidí fanoušci v areálu Centra míčových sportů na Domažlickém předměstí šest atraktivních duelů. Půjdou české lvice ve stopách svých starších kolegyň, které na skončeném ME do 20 let vybojovaly parádní stříbrné medaile?