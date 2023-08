Klatovy hostí basketbalový turnaj dívek, starší žáci míří na prestižní STEEL Cup

Od soboty do neděle se v Klatovech na „Husáku“ ve Voříškově ulici uskuteční kvalitně obsazený basketbalový turnaj dívek do 15 let za účasti domácího BK Klatovy, Sparty, Benešova a Slunety Ústí nad Labem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Klatovští basketbalisté do 17 let jedou na turnaj do Strakonic. | Foto: Jindřich Schovanec