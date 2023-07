Klatovy hostí basketbalový turnaj dívek do 20 let. Jak si povedou české lvice?

Od pátku do neděle budou Klatovy hostit další basketbalový turnaj mezinárodního formátu. Před blížícím se evropským šampionátem dívek do 20 let přijedou do města pod Černou věží reprezentační výběry České republiky, Maďarska, Velké Británie a Nizozemska.

Ilustrační snímek. | Foto: Jindřich Schovanec