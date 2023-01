„Není pochyb o tom, že bychom měli jít v loňských stopách ročníku 2008 a snažit se nadstavbovou LIGU A vyhrát bez jediné porážky. Situace hodně nahrává tomu, že obětujeme vysoká vítězství podstatně vyššímu hernímu vytížení hráčů druhého sledu a také pendlujících hráčů z kategorie U13, kteří tak budou mít výrazně kvalitnější možnosti připravit se na NF (Národní finále - pozn. autora), kam věřím, že bez problémů postoupí," uvedl (mimo jiné) pro klubový web trenér klatovských basketbalistů Jindřich Svojanovský.

Basketbalisté BK Klatovy U14 (bílé dresy).Zdroj: Jindřich Schovanec

Svoje protivníky zná pro "jaro" také patnáctka BK Klatovy, která - stejně jako jejich o rok mladší soukmenovci - skončila na podzim v žákovské ligy starších žáků čtvrtá. Kromě Písku, Kbely a Jiskrou Domažlice, se klatovští mladíci utkají v nadstavbě LIGY A kategorie U15 ještě s Litoměřicemi, Vyšehradem, Kladnem a Louny. A také zde by měli být Západočeši jedním z favoritů skupiny.

„V podstatě platí to stejné co pro čtrnáctku. Vše bude o tom, jestli oplatíme Sršňům (Písek) podzimní porážku, která nás stála postup (do extraligy). Čekají nás dva zápasy a zejména kluci narození v roce 2008 by měli zúročit herní praxi z utkání za U17. Ani souboje se Slavojem Litoměřice rozhodně není možné podcenit, zejména ten v Litoměřicích, kde rozhodčí často podléhají tlaku místních fanoušků," konstatoval Svojanovský s tím, že kluci ze starších žáků mají rozhodně celou řadu důvodů tvrdě trénovat. V kvalifikaci o Ligu kadetů (U17) to podle něj bude hrát rozhodující úlohu.

Nejbližší program žáků BK Klatovy

LIGA A U14 - sobota 14.00: Tygři Praha B - BK Klatovy, neděle 10.00: BK Lokomotiva Plzeň - BK Klatovy (sportovní hala Plzeň 4).



LIGA A U15 - sobota 14. ledna: BK Klatovy - BA Tygři Louny, neděle 15. ledna: BK Klatovy - Slavoj BK Litoměřice (časy jsou teprve v jednání).

