Klatovští tenisté na oblastních přeborech zářili

Tenisová sezona byla zahájena. A to jedním z nejdůležitějších turnajů letní sezony – oblastními přebory, které jsou kvalifikací na mistrovství České republiky. Odstartovaly kategorie babytenisu (do 9 let), mladšího žactva i dorostu. Těchto přeborů se zúčastnilo i značné množství klatovských tenistů a tenistek.

Klatovští tenisté na oblastních přeborech zářili. | Foto: Foto: Milan Janoušek

PŘEKVAPIVÝ BRONZ ALENY LOBOVSKÉ A hned v nejmladší kategorii babytenisu se hráčům či hráčkám z Pošumaví dařilo. Mezi děvčaty obsadila krásné a nečekané 3. místo Alena Lobovská, která podlehla až v semifinále pozdější vítězce Sofii Mottlové. V kategorii chlapců klatovský Šimon Janoušek, hájící barvy TK Slavia Plzeň, se suverénně probojoval až do finále, kde podlehl svému oddílovému kolegovi Štěpánu Fejkovi. V bitvě o prvenství předváděli oba borci krásný a hlavně kvalitní tenis. Zdroj: Foto: Milan Janoušek V kategorii mladších žáků, která se konala na dvorcích TK Slavia Plzeň, se na velmi silně obsazeném oblastním přeboru, kde startovalo hned pět hráčů do stého místa v republice, podařilo překonat první kolo Jakubu Opluštilovi a Marku Raisovi. Soupeři ve druhém kole již byli nad jejich síly. Dorostenky svůj oblastní přebor odehrály na dvorcích TK Cheb, kde klatovský tenis měl též silné zastoupení. Bohužel žádné klatovské hráčce se nepodařilo přejít první kolo, ať už vlivem nepříznivého losu, či dlouhé přestávky po přerušení loňské sezony. Simona Kadlecová, jedna z favoritek, která již v minulosti turnaj vyhrála a zúčastnila se pardubické juniorky, se kvůli dlouhodobému zranění nemohla zúčastnit. Další klatovská odchovankyně a opora A týmu LTK Klatovy Kateřina Čiháková se zúčastnila oblastního přeboru v jižních Čechách na dvorcích LTC České Budějovice, kde studuje a má klubovou příslušnost a kde startovala v turnajovém pavouku jako druhá nasazená. Čiháková se probojovala až do semifinále, kde velmi těsně prohrála s Natálií Rainke, a to až v rozhodujícím superteabreaku, který se na jihu hrál namísto třetího setu. Tak Čiháková obsadila konečnou bronzovou příčku. LUKÁŠ JANOUŠEK SI DOKRÁČEL PRO TRIUMF Dorostenci (do 18 let) hráli na dvorcích TK Škoda Plzeň a největšího úspěchu dosáhl klatovský odchovanec a opora klatovského A týmu dospělých, teprve šestnáctiletý Lukáš Janoušek. Janoušek startoval v turnajovém pavouku jako druhý nasazený hráč. Mladí basketbalisté dvakrát porazili Domažlice Přečíst článek › Hned v úvodních kolech na Lukáše čekali dva osmnáctiletí hráči, včetně nepříjemně hrajícího karlovarského Nikoly Došiče. S oběma si mladý tenista poradil ve dvou setech. Dále ve čtvrtfinále rovněž ve dvou setech překonal „škodováckého“ Jakuba Koláříka a v semifinále na něj čekal třetí nasazený – domácí tenista Otto Hertl. Tento zápas byl hrán ve velmi těžkých podmínkách, za neustálého deště, kdy i povrch byl velmi kluzký, ale dle rozhodnutí rozhodčího stále hratelný. Janoušek vyhrál první set zcela jednoznačně 6-0. Poté se vše změnilo, míče v dešti ztěžkly a zpomalily, což více svědčilo soupeři, a Janoušek prohrál 6-7. Třetí set byl již opět v režii Lukáše, vyhrál jej 6:3 a zajistil si postup do finále. Zdroj: Foto: Milan Janoušek Tam na něj čekal další domácí hráč – o rok starší Petr Brož, který hned v úvodním kole vyřadil prvního nasazeného tenistu. Finále hrané již za krásného, slunného počasí bylo zcela v režii Lukáše Janouška, který svoji rychlou a agresivní hrou dominoval. První set vyhrál 6-3 a ve druhém setu vedl již 5-1. Soupeř pak vývoj trošku zdramatizoval, ale ne moc – Janoušek nakonec i druhý set ovládl poměrem 6-3. Klatovský rodák se díky vítězství kvalifikoval na republikový šampionát – slavnou a prestižní pardubickou juniorku, která se uskuteční v srpnu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu