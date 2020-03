Během uplynulého víkendu proběhly dva závody ve sportovní střelbě pro děti a mládež, kterých se zúčastnili i střelci z města pod Černou věží. První ze závodů se konal v sobotu v Plzni pod názvem Velká cena Dukly Plzeň.

NADANÝ KLATOVSKÝ STŘELEC Jindřich Ryneš (na snímku vleže třetí zleva) sice vybojoval v Plzni „až“ sedmé místo, ale v kulturním domě v Dolanech slavil stříbrnou medaili. | Foto: Jiří Koukal

Závod byl organizován ve třech kategoriích, a to střelci ve věku do 12 let, do 14 let, kteří stříleli vleže 30 soutěžních ran, a kategorie dorostu, která střílí 40 ran vstoje. Klatovští střelci byli zastoupeni ve dvou kategoriích, a to do 14 let, kde střílelo pět střelců z Klatov, a kategorii dorostu, kde střílely dvě členky klatovského klubu.