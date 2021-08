Klatovští střelci byli opět v akci. Jakub Turjanica triumfoval na jihu Čech

Po enormně dlouhé sportovní přestávce se opět naplno rozběhly soutěže ve sportovní střelbě. Klatovští mladí střelci se zapojili zejména do soutěže 1. kategorie pořádané Českým střeleckým svazem, a to do Českého poháru mládeže.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv Jiřího Koukala

Jedná se o tříkolovou soutěž pro vybrané střelce v dorosteneckých kategoriích. První dvě kola soutěže byla pořádána odděleně pro českou část sportovců a potom pro moravskou část. První kolo české větve hostil SSK Manušice a druhé kolo se odehrálo v Českých Budějovicích. Moravská kola přivítala Ostrava. Soutěž byla vypsána v následujících střeleckých disciplínách: LM 60, SM 3x20, VzPi 40, VzPu 40 a SP30+30. Soutěž byla hodnocena odděleně pro dorostence a pro dorostenky. Klatovští mladí střelci obsadili pouze dvě z vypsaných disciplín, a to LM 60 (střelba z malorážky) a VzPu 40 (střelba ze vzduchové pušky). „Na první kolo jsme se vydali ve složení Barbora Čiperová, Jakub Turjanica, Jindřích Ryneš a Ondřej Burg- hauser. Všichni byli připravení se porvat o co nejlepší výsledek v disciplíně LM 60," upřesnil Jiří Koukal z SSK Klatovy. Vůbec nejlépe se s podmínkami soutěže po náročné tříhodinové cestě popasovala Barbora Čiperová, která v konkurenci čtyřiadvaceti závodnic obsadila s nástřelem 576 bodů sedmé místo. „Chlapcům se dařilo o poznání méně. Jakub Turjanica obsadil s nástřelem 573 bodů 17. místo, Jindřích Ryneš (558 bodů) 31. místo a Ondra Burghauser, jemuž závod příliš nevyšel, 44. místo (547 bodů)," vyjmenoval Jiří Koukal. Celkem se soutěže v prvním kole poháru zúčastnilo jednapadesát dorostenců. Druhé kolo mládežnického poháru pak hostily České Budějovice. Tam se z Klatov vydala výprava pěti střelců. Ti tentokrát obsadili i druhou zvolenou disciplínu, a to 40 ran ze stoje ve střelbě ze vzduchové pušky na vzdálenost deseti metrů. Tady se do soutěže zapojila klatovská děvčata Jana Jaklová s Eliškou Krýzlovou. Soutěže LM 60 se zúčastnila již obě zmiňovaná děvčata ze vzduchové pušky a navíc také chlapci Jakub Turjanica, Jindřích Ryneš a Ondřej Burghauser. „První do soutěže zasáhla děvčata v soutěži LM 60 a ne zrovna s oslnivými výsledky. Jana Jaklová s výsledkem 561 bodů obsadila 21. místo a Eliška Krýzlová, které tento závod vůbec nevyšel, obsadila s nástřelem 548 bodů až sedmadvacátou pozici z celkového počtu 27 zúčastněných dorostenek," popsal trenér SSK Klatovy s tím, že obě střelkyně si reputaci napravily v soutěži VzPu. „Tady Jana výsledkem 391,2 bodu obsadila sedmé místo a Eliška díky výsledku 386,1 bodu desátou pozici," uvedl trenér Jiří Koukal. Prvenství v Českých Budějovicích Vynikajícího úspěchu dosáhl klatovský střelecký sport v kategorii dorostenců. „Jakub Turjanica nedal svým šestačtyřiceti soupeřům žádnou šanci a celou soutěž opanoval s nástřelem 586 bodů. Jeho tréninkoví partneři Jindra s Ondra obsadili 35. místo (563 bodů), respektive 29. místo (569 bodů)," chválil Koukal. Nyní klatovské střelce čeká závěrečné třetí kolo poháru v Plzni, které je již společné pro českou i moravskou část (14. až 15. srpna). Z těchto tří kol budou podle dosažených výsledků nominováni účastníci velkého finále Českého poháru mládeže ve sportovní střelbě, které bude hostit opět Plzeň. „Podle dosavadních výsledků by měli mít jistou účast ve finále Jakub Turjanica a Barbora Čiperová v soutěži LM 60 a obě děvčata v soutěži VzPu 40," doplnil Jiří Koukal, trenér dětí a mládeže klatovského střeleckého klubu. Autoři: Jiří Koukal, Martin Mangl