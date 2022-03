Klatovští stolní tenisté v Praze narazili, vidina záchrany mizí v temné mlze

„Víkendové zápasy nám bohužel nevyšly, a tím jsme si podepsali rozsudek. Byť matematicky to ještě jisté není, tak reálně je jasné, že sestupujeme do divize,“ posteskl si klatovský kapitán Lukáš Zahradník. V prvním utkání víkendu proti Elizze, kterou Klatovy mimochodem na podzim doma dokázaly seknout, tým z města karafiátů prohrál po více než třech hodinách 4:10.

„Výsledek hovoří zcela jasně, ale je třeba vidět i to, že jsme hned čtyři zápasy prohráli přes naše mečboly. Kdyby alespoň dva z nich šly na naší stranu, mohli jsme nyní řešit zcela jiný výsledek. Ale i tak to ve sportu chodí,“ procedil značně zklamaný Zahradník, jehož parta o den později nestačila ani na éčkový tým pražského El Niňa (2:10). „Nedělní zápas na El Niňu byl pro nás poslední nadějí, jak ještě hrozbu sestupu odvrátit. Bohužel se nám ale vůbec nepovedl a domácí, kteří nehráli v kompletní sestavě, nás zcela jednoznačně porazili. Z naší strany to byl naprosto nepovedený zápas, za který si nezasloužíme ligu zachránit,“ nebral si kapitán žádné servítky.

„Nedá se nic dělat, nyní si užijeme poslední tři zápasy letošní ligové sezony, a poté uvidíme, jaký se nám podaří sestavit kádr na příští rok v divizi. Nic nekončí, pokračujeme dál a budeme se snažit ještě do konce ročníku nějaký dobrý výsledek zapsat a rozloučit se s ligou důstojně,“ doplnil Lukáš Zahradník.

V posledních třech zápasech letošního ročníku hrají klatovští stolní tenisté na půdě prvních Strakonic, třetí Soběslavi a za zelenými stoly Českých Budějovic.

23. kolo: TTC Elizza Praha C – KST Klatovy 10:4

Sady: 34:22. Míčky: 563:504. Vrchní rozhodčí: Lukáš Kotlorz. Rozhodčí: Luboš Louženský, Jan Běhal. Délka utkání: 3 hodiny a 15 minut. Sestava a body KST Klatovy: Jakub Pergler 0:3, Lukáš Zahradník 0:3, Daniel Javorský 2:1, Pavel Kopřiva 1:2. Čtyřhry: 1:1 (Remunda, Melichar – Javorský, Pergler 3:2, Dušek, Kadlec – Kopřiva, Zahradník 1:3).



24. kolo: SF SKK El Niňo Praha E – KST Klatovy 10:2

Sady: 33:16. Míčky: 486:392. Vrchní rozhodčí: Helena Březáková. Rozhodčí: Olga Kaucká, Petr Kaucký. Délka utkání: 2 hodiny a 15 minut. Sestava a body KST Klatovy: Daniel Javorský 0:3, Pavel Kopřiva 0:3, Lukáš Zahradník 1:1, Jakub Pergler 0:2. Čtyřhry: 1:1 (Plachý, Kořenek – Pergler, Javorský 3:1, F. Kaucký, Gajda – Kopřiva, Zahradník 1:3).

3. liga, skupina A.Zdroj: ČAST

