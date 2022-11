Lukáš Zahradník.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Po obědě následoval odpolední souboj s béčkem Unionu Plzeň. Zápas se pro nás od začátku nevyvíjel vůbec dobře. V extrémně těžkých podmínkách nám domácí odskočili na 8:4 a následně na 9:6. Přesto jsme po skvělém závěru dokázali urvat bod navíc za remízu 9:9," ulevil si zkušený stolní tenista.

A o jakých extrémních podmínkách to vlastně mluvil? „Domácí mají nový povrch a společně s dalšími úpravami v hale to způsobilo to, že guma extrémně klouzala a utkání bylo spíš za hranicí regulérnosti," vysvětlil Zahradník a dodal: „Nicméně podmínky byly pro oba týmy stejné a my jsme bohužel nezvládli tohle utkání tak, jak jsme si představovali a chtěli. Každopádně vzhledem k jeho průběhu můžeme být nakonec se získaným bodem navíc spokojeni."

Stolní tenisté KST Klatovy, zleva: Lukáš Zahradník, Daniel Javorský, Jakub Pergler a Miroslav Jehlík. Foto: Klub stolního tenisu KlatovyZdroj: Klub stolního tenisu Klatovy

Opět se naopak nedařilo Sušici, která prohrála v Nezvěsticích i za stolenými stoly týmu TJ Sokol Horní Bělá shodně 1:10. Sušice se i díky dvěma dalším porážkám krčí se ziskem devíti bodů na předposledním místě. Horší je pouze Kdyně, která všechny zápasy zatím prohrála.

Výsledky 5. kola divize stolních tenistů: Horní Bělá - SKUŘ Plzeň B 5:10, Nezvěstice - KOC Sušice 10:1, Jiskra Domažlice - Sokol Lhůta 1:10, Sokol Kdyně - Sokol Břasy 4:10, Union Plzeň B - Sokol Bor B 10:6, SKUŘ Plzeň C - KST Klatovy 3:10, výsledky 6. kola: Horní Bělá - KOC Sušice 10:1, Nezvěstice - SKUŘ Plzeň B 6:10, Jiskra Domažlice - Sokol Břasy 5:10, Sokol Kdyně - Sokol Lhůta 7:10, Union Plzeň B - KST Klatovy 9:9, SKUŘ Plzeň C - Sokol Bor B 9:9.

