Stolní tenisté KST Klatovy odstartovali novou divizní sezonu. Ve sváteční čtvrtek přivítali v prologu nového ročníku nejvyšší soutěže Plzeňského kraje TJ Sokol Plzeň. Utkání dvou velice silných týmů přineslo v tělocvičně ZŠ Masarykova krásnou podívanou, ze které ovšem vítěz nevzešel. Souboj po více než třech hodinách lítých bojů skončil po remíze 9:9 dělbou bodů.

Stolní tenisté KST Klatovy ve složení (zleva): Lukáš Zahradník, Jakub Pergler, Daniel Javorský a Martin Šmíd remizovali se Sokolem Plzeň 9:9. | Foto: KST Klatovy

„Na úvod sezony nás čekal do divize navrátivší se plzeňský Sokol. Utkání to bylo veskrze vyrovnané. Hosté od začátku vedli a udržovali si prakticky po celou dobu náskok jednoho až dvou bodíků, v závěru se nám však skvělou sérií podařilo skóre otočit a dostat se do vedení 8:7,“ popisoval průběh třaskavé bitvy klatovský kapitán Luká Zahradník. „Hosté ale opět zápas překlopili na svou stranu a nám tak v posledním utkání zajistil bonusový remízový bodík Kuba Pergler, který se na úvod sezony blýskl 4,5 body,“ chválil Lukáš Zahradník svého parťáka, který konečnou remízu považuje za spravedlivou.

„Také stojí za zaznamenání divizní premiéra naší nové posily Martina Šmída, který se v prvním utkání určitě neztratil a věřím, že postupně se bude jen a jen zlepšovat. V příštím kole doma přivítáme céčko plzeňské Skuře a silný tým Břas. A já doufám, že se nám povede ukořistit další body do tabulky,“ přeje si Lukáš Zahradník, který si proti Sokolu Plzeň ve čtvrtek připsal dva body.

Jakub Pergler, stolní tenista KST Klatovy.Zdroj: archiv Jakuba Perglera

Naprosto skvěle do své nováčkovské sezony vstoupili na svatého Václava stolní tenisté TJ STOTEN Horažďovice, kteří za domácími zelenými stoly deklasovali soupeře z Nezvěstic 10:0. Všichni borci, kteří do souboje s týmem z jihu Plzeňska zasáhli, se o drtivou výhru podělili rovným dílem. Lukáš Mandák, Petr Láriš, Marek Šimanovský i Petr Macela přispěli dvěma a půl body.

KST Klatovy – TJ Sokol Plzeň V. 9:9

Sady: 34:31. Míčky: 610:607. Délka utkání: 3 hodiny a 10 minut. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Sestava a body KST Klatovy: Daniel Javorský 1:3, Martin Šmíd 1:3, Jakub Pergler 4:0, Lukáš Zahradník 2:2. Čtyřhry: 1:1 (Pergler, Javorský – Mašek, Auterský 3:0, Zahradník, Šmíd – Jánský, Vyleta 1:3).

TJ STOTEN Horažďovice – TJ Sokol Nezvěstice 10:0

Sady: 30:3. Míčky: 360:236. Délka utkání: 1 hodina a 25 minut. Vrchní rozhodčí: Petr Macela. Rozhodčí: dohoda. Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice: Lukáš Mandák 2:0, Petr Láriš 2:0, Marek Šimanovský 2:0, Petr Macela 2:0. Čtyřhry: 2:0 (Macela, Mandák – Hach, Hodek 3:0, Láriš, Šimanovský – Šilhánek, Zoubele mladší 3:0).

