Pětičlenná sestava ve složení Adam Končal, Lukáš Zahradník, Daniel Javorský, Jakub Pergler a Miroslav Jehlík předváděla po celé čtyři měsíce konstantně vyrovnané týmové výkony a především ty je vynesly na čelo.

Tahounem týmu byl hlavně Adam Končal, který se do Klatov vrátil před letošní sezonou. Během podzimních zápasů prohrál z devětadvaceti utkání jen jediný duel. Velmi dobrou bilancí se ale může pyšnit i zbylá čtveřice, a to s těmito čísly: Lukáš Zahradník (23:10), Daniel Javorský (19:14), Jakub Pergler (11:7) a Miroslav Jehlík (14:9). V kombinaci s dobrou bilancí ve čtyřhrách, které jsou nedílnou součástí všech zápasů, to vytváří komplexní dobře šlapací stroj.

„Povedl se nám začátek sezony, kde jsme měli těžké zápasy. V kombinaci s výbornou atmosférou, která v týmu panuje, nás to nakoplo do další části sezony a odrazilo se to ve skvělých výsledcích. Ovšem je třeba pamatovat na to, že zatím jsme teprve v půlce a ještě máme před sebou velkou porci zápasů. Nicméně máme jasně daný cíl, kterým je postup do třetí ligy, a za ním si jdeme,“ zdůraznil kapitán týmu KST Klatovy Lukáš Zahradník.

Třetí tuzemská liga se hrála v Klatovech naposledy v sezoně 2014/2015 a je to zatím nejvyšší soutěž, na kterou se ve městě pod Černou věží kdy v mužských soutěžích chodilo. Postup je tedy velkým cílem, o který se stolní tenisté z Pošumaví na jaře budou prát ze všech sil.

„Chtěli bychom pozvat všechny fanoušky sportu, aby po Novém roce zavítali na naše utkání a podpořili nás. Zápasy se hrají vždy v sobotu jednou za čtrnáct dní od 11.00 a 16.00 hodin ve sportovní hale ZŠ Masarykova,“ zve Lukáš Zahradník.

První bitvu roku 2020 absolvují klatovští borci až 25. ledna na domácích stolech proti TJ Sokol Lhůta a v derby proti Sušici. Rozpis jednotlivých hracích dnů a zápasů je k nalezení na webu stis.ping-pong.cz.

Autoři: Lukáš Zahradník, Martin Mangl