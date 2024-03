Výjezd do hal či tělocvičen soupeřů v rámci dalšího hracího víkendu letošního ročníku divize skončil pro stolní tenisty KST Klatovy úspěšně. Kvarteto ve složení Lukáš Zahradník, Daniel Javorský, Martin Šmíd a Miroslav Jehlík sice ve Stodě ani Domažlicích nevyhrálo, ale vybojovalo dvě cenné remízy za shodné výsledky 9:9. Tímto počinem si Klatováci definitivně zajistili sedmé místo, na čemž poslední dva zápasy, které jsou na programu v polovině března, už nemohou nic změnit.

Klatovští stolní tenisté společně s hráči béčka KST. | Foto: KST Klatovy

„V předposledním kole jsme se v dopoledním zápase představili na půdě Stodu, který hraje o záchranu a potřebuje tak každý bod. Na motivaci i výkonu domácích to také bylo vidět. Zápas jsme začali skvěle, vyhráli oba úvodní debly, následně jsme celý zápas vedli, a to až do stavu 7:6. Domácí však v závěru zabojovali, skóre otočili a nám zajistil remízu výhrou Dan Javorský v posledním zápase, kdy na něj domácí zkusili nasadit svůj žolík. Skvěle zahrál Míra Jehlík, který udělal tři body," zhodnotil mač ve Stodě kapitán Klatov Lukáš Zahradník.

„Odpoledne v Domažlicích to byl další vyrovnaný a dlouhý mač. Tentokrát jsme obě čtyřhry prohráli v pěti setech. Zápas byl ale následně těsný a neustále se přeléval na jednu či druhou stranu. Opět v posledním utkání vyhrál Dan Javorský a stejně jako ráno nám zajistil druhou remízu 9:9," ilustroval Zahradník dění v konfrontaci s Domažlicemi, se čtvrtým týmem tabulky nejvyšší soutěže Plzeňského kraje. „Před posledním dvojkolem tak máme jistotu, že letos skončíme na sedmé pozici. Poslední dva zápasy již na tom nic změnit nemohou, ale i tak se sezonu pokusíme zakončit důstojně a zapsat do tabulky ještě nějaký ten bodík," dodal kapitán, jehož tým v derniéře čeká doma Lhůta a Horní Bělá.

19. kolo: TJ Slavoj Stod - KST Klatovy 9:9

Sady: 39:29. Míčky: 611:608. Vrchní rozhodčí: dohoda. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 3 hodiny a 20 minut. Čtyřhry: 0:2 (T. März, Hořan - Jehlík, Šmíd 1:3, Roch, O. März - Zahradník, Javorský 2:3). Sestava a body KST Klatovy: Miroslav Jehlík 3:1, Lukáš Zahradník 1:3, Martin Šmíd 1:3, Daniel Javorský 2:2.

20. kolo: SK Jiskra Domažlice - KST Klatovy 9:9

Sady: 35:35. Míčky: 648:620. Vrchní rozhodčí: dohoda. Rozhodčí: dododa. Délka utkání: 3 hodiny a 25 minut. Čtyřhry: 2:0 (hosse, Mareš - Jehlík, Šmíd 3:2, Pangrác, Ludvík - Zahradník, Javorský 3:2). Sestava a body KST Klatovy: Miroslav Jehlík, Martin Šmíd 2:2, Lukáš Zahradník 2:2, Daniel Javorský 2:2.

Kompletní výsledky 19. kola divize ve stolním tenise: Union Plzeň B - TJ Sokol Břasy 7:10, TJ Sokol Lhůta - TJ STOTEN Horažďovice 3:10, TJ Sokol Horní Bělá - TJ Sokol Nezvěstice 10:3, TJ Slavoj Stod - KST Klatovy 9:9, SK Jiskra Domažlice - TJ Sokol Plzeň V. 10:4, výsledky 20. kola divize: Union Plzeň B - SKUŘ Plzeň C 10:6, SKUŘ Plzeň B - TJ Sokol Břasy 10:6, TJ Sokol Horní Bělá - TJ STOTEN Horažďovice 3:10, TJ Sokol Lhůta - TJ Sokol Nezvěstice 10:3, SK Jiskra Domažlice - KST Klatovy 9:9, TJ Slavoj Stod - TJ Sokol Plzeň V. 7:10.

Zdroj: ČAST

