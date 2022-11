PODÍVEJTE SE: Musheři, psi, krásná příroda a rekord. Břežanská stopa se vydařila

Druhá čtvrtina ale vyšla o poznání lépe pro změnu jeho družině, o poločase tak svítil na ukazateli skóre průběžný výsledek 40:40. Dvě stejné cifry byly na tabuli k vidění i po třetí a čtvrté třetině (59:59, 77:77). „Ve druhé čtvrtině jsme přidali a do šaten se šlo za vyrovnaného stavu. Co ale v zápase následovalo potom, to byla doslova bitva. Přetahovali jsme se se soupeřem o každý bod. Když už to vypadalo, že Rokycany zvítězí o dva body, trefil Venca Kubát těsně před koncem normální hrací doby koš střelou přes hlavu a šlo se do prodloužení,“ popisoval trenér domácích baskeťáků zbývající průběh základní hrací doby.

Basketbalisté BK Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazili v domácím prostředí rivala z SKB Rokycany až po druhém prodloužení.Zdroj: Jindřich Schovanec

V prodloužení se prakticky nic nezměnilo. První „extra time“ nerozhodl (82:82), a tak bylo na programu prodloužení s pořadovým číslem dvě. „V prvním prodloužení jsme byli lepší a vedli před jeho koncem o tři body, jenže nejlepší hráč hostů Bortel trefil trojku a vyrovnal. U nás zavládl smutek, nervy pracovaly naplno,“ poznamenal kouč mužů BK Klatovy.

„Ale já věřil klukům, že jako nejmladší mužstvo soutěže soupeře uběhá a fyzická kondice bude naší výhodou. Bohužel zkušenost Rokycan se projevila bodovým nástupem do 2. prodloužení a rázem jsme prohrávali o sedm bodů. Ale pomohl time-out, po němž se kluci neuvěřitelně zvedli a dokázali skóre vyrovnat na 87:87,“ rozplýval se Fleisig nad bojovností svých plejerů.

Euforie, gejzír radosti! Utkání rozsekla trojka Vondry

Těsně před závěrečným klaksonem vedly Rokycany o dva body (89:87), ale tři sekundy před koncem přišla nejžhavější chvíle Petra Vondry, který úspěšným střeleckým pokusem za perimetrem rozjásal spoluhráče, svého kouče i fanoušky. Klatovy zvítězily 90:89, hostům na zvrat už nezbyl čas. „Přestože se nám ze začátku nedařilo, všichni kluci ohromně zabojovali a utkání s favoritem doslova urvali. Chlapi, díky,“ jásal Fleisig a přiznal, že utkání bylo zralé na infarkt.

Druhé utkání víkendového dvojkola proti rezervě plzeňské Lokomotivy, která nedávno Klatovy vyřadila z prvního kola Českého poháru, bylo odloženo. Důvodem byl nedostatečný počet hráčů „Lokády“. Klatovští basketbalisté jsou v průběžné tabulce s bilancí čtyř výher a tří porážek na sedmém místě. Soutěž vede neporažený Radotín přes béčkem Písku a Domažlicemi. Na opačném pólu tabulky je Příbram, která i po osmi kolech stále čeká na své první vítězství.

BK Klatovy – SKB Rokycany 90:89 po 2. prod.

Průběh utkání: 14:21, 40:40, 59:59, 77:77, 82:82. Rozhodčí: Kočovský, Hejduk. Trestné hody: 13/28 – 14/21. Úspěšné trojky: 11:9. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 19, Faust 26, Kopecký, Pekárek 6, Toman 6, Bureš 8, Kubát 6, Podhůrský, Petr Čiko, Vondra 19. Trenér BK Klatovy: Petr Fleisig. Sestava a body SKB Rokycany: Bortel 22, Dvířka 19, Haniš 3, Batysta 8, Doljak 8, Mandík 21, Suchý 10, Babický 2, Gebert.

