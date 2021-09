V pondělí 13. září od 18 hodin pořádá Karate Klub Klatovy 3K ve velké tělocvičně ZŠ Masarykova v Klatovech (Národních mučedníků 185) nábor nových členů na kurz a cvičení karate.

Ilustrační snímek. | Foto: Gökhan Taner

Nábor je připraven pro chlapce i dívky ve věku od 6 do 15 let. Nábory jinak také probíhají v rámci tréninků, a to v pondělí od šesti hodin večer (opět ve velké tělocvičně) a v pátek o hodinu dříve (v malé tělocvičně).