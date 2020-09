Karate Klub Klatovy 3K pořádá v pondělí 14. září od 18 hodin první nábor nových členů na kurz a cvičení karate. „Nábor je připraven pro chlapce a dívky ve věku od 6 do 15 let,“ uvedla za klatovský klub trenérka Petra Levá Strnadová.

Klatovští karatisté nabírají nové členy. | Foto: Český Krumlov, archiv klubu

Nábory (tréninky) budou ve velké tělocvičně Masarykovy základní školy v Klatovech (Národních mučedníků 185) probíhat až do konce října, a to vždy v pondělí od 18 do 19 hodin. Tréninky povedou Petra Levá Strnadová, Radek Matějka, Lukáš Franc, Filip Sýkora, Tomáš Choc, Pavel Pošar a také Jaroslav Kropáč.