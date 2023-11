Klatovští kadeti deklasovali Rokycany, basketbalistky v Plzni neuspěly

Béčko kadetů basketbalových Klatov má za sebou další zápas letošního ročníku nadregionální ligy basketbalistů do 17 let. Svěřenci trenéra Jindřicha Svojanovského přivítali v domácí aréně druhé Rokycany a svému soupeři nedali žádnou šanci. Po výhře 95:48 se radovali z dalších dvou bodů do tabulky a upevnili si stoprocentní bilanci i pozici lídra.

Basketbalistky BK Klatovy (bílé dresy) prohrály s BaK Plzeň B 43:61. | Foto: Jindřich Schovanec