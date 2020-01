Družina trenéra Jana Polomise se v prvním druholigovém dvojkole nového roku představila na domácí půdě. Ve sportovní hale Základní školy Čapkova vyzvala rezervu plzeňské Slavie a nevyzpytatelný výběr Sokolova.

Družstvo z Pošumaví mělo před víkendovými boji ve druhé lize stoprocentní bilanci, kterou toužilo prodloužit i proti těmto dvěma houževnatým protivníkům. A to se mu nakonec povedlo. Klatovy nejprve porazily Slavii 4:3, když o svém vítězství rozhodly až v poslední minutě, a pak zdolaly také Sokolov, jež přehrály 5:3.

„Na úvod nás přijela prověřit rezerva plzeňské Slavie. Soupeř přijel v silnější sestavě než obvykle a zároveň dalším zpestřením pro nás bylo nastoupení Michala Schödlbauera, který ještě vloni hájil naší svatyni. Od začátku jsme znatelně tahali za kratší konec provazu a Slavia určovala tempo hry. Soupeř nám ukazoval svoje kvality i herní převahu. Postupem času jsme se ale probudili a ve druhé třetině hru vyrovnali. Ke konci zápasu jsme za stavu 3:3 stáhli hru na dvě silnější formace. To přineslo ovoce a v čase 44:18 jsme díky krásnému gólu Jana Holého odskočili do těsného vedení, které jsme už do závěrečné sirény udrželi ,“ komentoval první utkání se Slavií trenér klatovských juniorů Jan Polomis.

„Utkání proti Sokolovu bylo velmi vyrovnané. Každou chvíli byl aktivnější někdo jiný. Ve druhé třetině jsme přistoupili na hru soupeře a více se soustředili na osobní souboje než na hru samotnou. Do třetí části jsme znovu za stavu 3:3 nastoupili s čistou hlavou. Naše hra se výrazně zlepšila, soupeř naopak začal víc chybovat a v útoku přestal být tolik nebezpečný. Na konci jsme ještě přidali dvě branky a zvítězili,“ byl rád Polomis.

Sečteno, podtrženo; šest získaných bodů a pokračování dominance v soutěži. „Celkově oba domácí zápasy hodnotím pozitivně. Jsme rádi, že jsme premiéru v novém roce zvládli vítězně. Zároveň bych chtěl poděkovat Ondřeji Burcalovi a Matěji Chodovi, kteří jakožto dorostenci podali v juniorské složce výborný výkon,“ dodal spokojený kouč Klatov.

V tabulce patří Západočechům se ziskem 33 bodů první místo. Na druhé pozici se aktuálně nachází Florbalová škola Plzeň, která ale na nezastavitelné Klatovy ztrácí propastných 15 bodů. Třetí příčku okupuje rezerva týmu FBŠ Slavia Plzeň.

Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň B 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Gajdoš (Burcal), 21. Holý (V. Liška), 28. Holý (V. Liška), 45. Holý (Turek) – 1. Frank (Prošek), 28. Franc, 33. Bešta (Špetka). Rozhodčí: Husák, Hajšman. Hala: ZŠ Čapkova, Klatovy.

Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Gajdoš (Šulda), 20. Holý (Turek), 26. Holý (Sloup), 39. V. Liška (Holý), 45. Sloup – 20. Kadlec, 25. Hoch, 27. Hoch (Majkus). Rozhodčí: Buzický, Štrunc. Hala: ZŠ Čapkova, Klatovy.

Sestava Klatov: Štauber, M. Liška – Maňas, Sloup, Kužel, Krs, Holý, Rendl, Gajdoš, V. Liška, Pavlovič, Vítovec, Turek, L. Joachimsthaler, T. Joachmisthaler, Žežula, J. Švára, Šulda, Burcal, Chod. Trenér: Jan Polomis.

Ostatní výsledky hracího kola: FBC RAMOS Rokycany – Florbalová škola Plzeň 0:6, Florbal Sokolov – FBC RAMOS Rokycany 8:6, Florbalová škola Plzeň – FBŠ Slavia Plzeň B 3:9.