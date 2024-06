Na přelomu první a druhé poloviny června se na vítkovickém stadionu v Ostravě uskutečnilo MČR dorostu a juniorů. Atletika Klatovy měla ve startovním poli pět zástupců, kterým se podařilo nominovat, což je nejvíce klatovských závodníků na „mistráku“ za poslední roky.

Atletika, ilustrační snímek. | Foto: Václav Novotný

Největším želízkem v ohni měla být Karolína Machová, kterou bohužel necelý měsíc před závodech skolila delší nemoc. Klatovská vrhačská naděje se tak vrátila k lehkému tréninku jen několik dní před závodem, přesto se rozhodla zkusit štěstí. Vzhledem k předchozímu kontextu nemohl mít nikdo velká očekávání, ale dopadlo to jinak. Karolína vybojovala sice dvě nepopulární čtvrtá místa, ale výkony byly skvělé, když v kouli předvedla svůj druhý nejlepší výkon sezony. V disku si výkonem 41,81 metru vytvořila dokonce nový osobní rekord.

Předvedla tak téměř to nejlepší, co mohla a můžeme jen spekulovat, jaké by byly výkony nebýt tréninkového výpadku. Stejnou příčku obsadil při své premiéře na MČR i další vrhač – Tobias Pour v hodu kladivem dorostenců zaznamenal skvělý osobní rekord 50,47 metru.

Skvělé výkony na hranici svých možností podala klatovská děvčata Andrea Pekhartová a Natálie Šotová. Úctyhodné je, že obě děvčata dělají atletiku teprve prvním rokem a tak pro ně tato logicky premiérová účast byla velkou zkušeností. Andrea Pekhartová zaběhla na 400 metrů překážek juniorek svůj druhý nejlepší výkon kariéry, když zaostala jen sekundu za svým nedávným oddílovým rekordem, což jí bohužel k postupu z rozběhů o čtyřiadvaceti závodnicích do finále mezi osm nejlepších nestačilo.

Natálie Šotová se nominovala na náročnou disciplínu 2000 metrů překážek dorostenek, kterou běžela před tím jen jedenkrát, a tak sbírala zkušenost nejen s atmosférou MČR, ale i se samotnou disciplínou. Zhostila se toho náramně, když vylepšila předchozí nominační osobní (a klubový) rekord o osm sekund, což stačilo na solidní 13. místo. Pátým klatovským reprezentantem byl Martin Jáchymovský, kterému závod ve vrhu koulí dorostu nevyšel podle představ, když předvedl výkon 13,18 metrů a 14. místo, ale určitě chtěl více, neboť letos již hodil o metr dál. Tak to v technických disciplínách občas chodí, ale i tak jsou cenné zkušenosti do další kariéry. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci a držíme palce do dalších závodů.

Článek napsal Vojtěch Koželuh

