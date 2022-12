Dvě porážky naopak museli přijmout klatovští starší žáci, kteří v lize U15 (basketbalisté do 15 let) podlehli Spartě i výběru Sokola Pražského. Obě porážky naděje ze západu Čech bolí, protože Klatovy skončily v soutěži na čtvrtém místě a vytoužený postup do extraligy jim nakonec jen těsně unikl.