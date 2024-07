Jako každý rok, i letos byl v Klatovech počátek letních prázdnin ve znamení šachového svátku, když se konal devítidenní festival O pohár města Klatov. Letos byl na pořadu jubilejní 30. ročník turnaje a hned dva hráči Pavel Vaško z Bohemians Praha a Pavel Čečil z Loko Plzeň se mohou pyšnit tím, že se zúčastnili všech třiceti ročníků, za což obdrželi pohár „věrný účastník“. Festival byl stejně jako vloni rozdělen do 3 hlavních turnajů A, B a C s celkovým počtem 172 soutěžících.

TURNAJ A – RODENSTOCK OPEN

V hlavním turnaji pro hráče s ELO nad 1800 bojovalo čtyřicet borců a na rozdíl od minulých let měl turnaj naprosto jasného favorita a naprosto jasný průběh.

Vojtěch Straka, nasazená jednička, nenechal nikoho na pochybách a od prvního kola dokazoval, kdo je ze všech nejlepší. S bilancí sedmi výher a dvou remíz dosáhl na zisk osmi bodů z devíti partií a před šestičlennou skupinou šestibodových zvítězil s propastným rozdílem dvou bodů, což se nikdy nikomu v historii zatím nepodařilo.

Straka tak mohl po devíti kolech zvednout nad hlavu pohár pro vítěze a vychutnat si sladký pocit z vítězství, které mu v loňském roce proklouzlo mezi prsty až v závěrečném kole. Ze skupiny hráčů se šesti body měl nejlepší pomocné hodnocení Petr Kučera z Turnova a mohl se tak radovat z druhého místa před bronzovým Ondřejem Skýpalou z Kobylis. Nejlepším klatovským hráčem byl Matyáš Roubal se ziskem 4,5 bodu. Soutěž družstev se stala kořistí borců z TJ Kobylisy.

TURNAJ B – RODENSTOCK OPEN

Zatímco turnaj A vyniká hráčskou kvalitou, turnaj B, kterého se mohou účastnit zájemci s ELO pod 2000, zase dominuje z pohledu kvantity. Letos přijelo do Klatov změřit své síly 92 šachistů a šachistek, a to s velkým zastoupením mládeže. Po urputných bojích se ze zlata po zásluze mohl radovat ziskem 7,5 bodu hlavní favorit Jiří Kadeřábek ze Sokola Bakov nad Jizerou s půlbodovým náskokem před svým oddílovým kolegou Jakubem Beranem.

Skvělý výsledek předvedla a třetí místo obsadila 14letá Barbora Mojžíšová ze Sokola Vyšehrad (7 bodů). Za zmínku z pohledu domácího oddílu jistě stojí 7. místo Tadeáše Velkoborského. Nejmladším účastníkem turnaje a celého festivalu byl pětiletý Andy Oliberius z Klatov. Soutěž družstev ovládl Sokol Bakov nad Jizerou.

Turnaj C – Memoriál Ing. Jaromíra Nováka

Po loňské premiéře byl do programu znovu zařazen i seniorský turnaj C – Memoriál Ing. Jaromíra Nováka určený pro hráče nad 50 let. Tímto krokem chtěli pořadatelé nabídnout starším hráčům možnost bojovat mezi sebou v samostatném turnaji a vyhnout se tak „dravému mládí“ a zároveň i uctít památku klatovské legendy pana Ing. Jaromíra Nováka. O tom, že to nebyl vůbec špatný nápad svědčí i fakt, že se do turnaje přihlásilo 40 „seniorů“, mezi nimiž si nejlépe počínal papírový favorit Pavel Kopta z Kobylis, který ziskem 7,5 bodu za sebou nechal o celý bod stříbrného Jaroslava Záhorbenského z Bakova nad Jizerou a o další půlbod Jindřicha Korsu z Bohemians Praha.

Přebor České obce sokolské

Přeborníkem mezi sokoly se stal Adam Rudlof ze Sokola Domažlice, druhou příčku obsadil domácí Matyáš Roubal, bronzová příčka patří Matěji Křivkovi ze Sokola Plzeň Letná. Mezi ženami přebornický titul získala Barbora Mojžíšová ze Sokola Vyšehrad před klatovskou nadějí Barborou Tykalovou a její sestrou Evou Tykalovou.

Turnaj v rapidu OPEN – EA Hotels OPEN

V sedmikolovém open turnaji nejlepší kvalitu předvedl Ivo Muk (6 b.) z Přeštic, před Janem Schödelbauerem (5,5 b.) ze Sušice a Michalem Bürgemeisterem (4,5 b.) ze Šachy Povrly

Turnaj v rapidu mládeže - Kola Klatovy OPEN

Se 100% ziskem 7 bodů zvítězil Vít Bludský z ŠK 64 Plzeň, o bod méně vybojoval Jakub Mlýnek (TJ Jawa Brodce), třetí skončil Jindřich Trejbal (4,5 b.) z ŠK Velvary. .

Turnaj v rapidu seniorů – Airweb OPEN

Nejlepším seniorem se stal šestibodový Petr Mlýnek (Jezdci Jundrov) před Štefanem Koperem (ŠK Mahrla Praha) a Zdeňkem Šlapákem (Chess club Písek), oba získali 5 bodů.

Turnaj v bleskovém šachu –Veroba OPEN

Po 7. kole se uskutečnil velmi populární bleskový turnaj na 15 kol. Zde nejvyšší kvalitu předvedl hlavní favorit turnaje – Petr Špreňar z Líní před Kiliánem Slovákem z Hošťálkové a Ondřejem Skýpalou z Kobylis.

Autor: Karel Nováček