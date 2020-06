Na konci května proběhl v kulturním domě v Dolanech u Klatov závěrečný závod Klatovského poháru ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže. Závodu se zúčastnilo sedmatřicet soutěžících ze sportovně střeleckých klubů z blízkého i širšího okolí. Vedle domácích závodníků SSK Klatovy přijeli soutěžit mladí střelci z Plzně, vzdálených Českých Budějovic, Hostouně a Starého Sedla.

Klatovský pohár ve střelbě ze vzduchové pušky si odbyl derniéru. | Foto: Jiří Koukal

Soutěž probíhala ve třech kategoriích – závodníci do dvanácti let, závodníci do čtrnácti let a začínající střelci, kteří při střelbě používají podpěru pod zbraní. Tak jako ve všech předchozích kolech Klatovského poháru i v tomto závodě se zásahy hodnotily s přesností na 0,1 bodu.