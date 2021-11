Na začátku listopadu se v dalekém Zlíně uskutečnil již sedmý ročník otevřeného mistrovství České republiky v klasickém silovém trojboji masters. Velkého úspěchu zde dosáhl Martin Žatko z oddílu Powerlifting Klatovy, jenž ve své váhové kategorii do 120 kilogramů po pěkném výkonu a také s potřebnou dávkou štěstí po diskvalifikaci svých soupeřů vybojoval parádní stříbrnou medaili.

Martin Žatko vybojoval na republikovém mistrovství v silovém trojboji masters do 120 kilogramů stříbrnou medaili. | Foto: archiv Martina Žatka

S celkovým součtem 592,5 kilogramu z dřepu, bench-pressu a mrtvého tahu a ziskem 341,58 Wilksových bodů si tak k řadě krajských úspěchů připsal i cenný kov z vrcholné soutěže republikového formátu. Ze země ležící v samém srdci Evropy přitom do kategorie Masters I. (nad 40 let) do 120 kg bylo nominováno pouze pět závodníků. Mezi nimi právě i klatovský silák.