I přesto Jan Žatko ukázal své velké kvality, nezaváhal, naprosto přesvědčivými výkony bez ztráty jediného bodu prošel celou soutěží a zaslouženě svou váhovou kategorii do 73 kilogramů vyhrál. Zkušený kouč a bývalý závodník Rudolf Kortus, pod jehož křídly Jan Žatko trénuje v JUDO Klatovy už pět let, na něj může být patřičně pyšný. „Před závody jsem si věřil, byl jsem dostatečně odpočatý a měl jsem natrénováno,“ řekl čtrnáctiletý judista.

Jan Žatko přivezl z Králova Dvora prvenství.Zdroj: JUDO Klatovy

Ačkoliv prošel celým pohárem bez zaváhání, první zápas nebyl jednoduchý. „Soupeř měl velkou sílu, ale nebyl technicky až tolik vyspělý,“ tvrdí Žatko s tím, že právě úvodní střetnutí bylo pro něj to nejtěžší.

Mladý judista Jan Žatko slaví postup na mistrovství České republiky

Z vítězství a zisku zlaté medaile má mladík, který je loňským účastníkem republikového šampionátu velkou radost, sám si však uvědomuje, že v Králově Dvoře šlo v uvozovkách pouze o turnaj pohárového charakteru.

„Tento úspěch řadím ve svém životě někam do středu. Přece jen to byla pohárovka a ta i přesto, že soupeři byli prakticky z celé republiky, nemá takovou váhu jako mistrovství,“ vysvětluje talentovaný sportovec, jehož otec Martin v listopadu loňského roku vybojoval ve své premiéře na národním šampionátu stříbrnou medaili v silovém trojboji masters.

Jan Žatko přivezl z Králova Dvora prvenství.Zdroj: JUDO Klatovy

A jaké jsou následující plány Jana Žatka? „Chtěl bych absolvovat co nejvíce turnajů a na podzim získat nějakou medaili z nejvyšší soutěže. Vloni se mi to nepovedlo, ale dělám pro to maximum. Trénuji mimo jiné v posilovně se svým tátou a jednou týdně jezdím také na trénink na Sportovní gymnázium do Plzně,“ dodal talentovaný bojovník z Klatov.

Klatovský Martin Žatko ve své premiéře na MČR v silovém trojboji získal stříbro