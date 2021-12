Do finále postoupil díky vítězství ve školním kole, které probíhalo on-line. „Ve školním kole jsme byli jenom tři, takže tím pádem se šance na postup do finále každému z účastníků zvýšila,“ svěřil se Deníku Partyngl.

Mladík však ani mezi svými školními parťáky neponechal nic náhodě a do finálového turnaje se probil naprosto suverénním způsobem. „Hráli jsme systémem každý s každým a já školní turnaj ukončil s bilancí čtyř výher a žádné porážky,“ prozradil klatovský gamer.

Tomáš Partyngl (vlevo) skončil v Plzni na turnaji ve FIFĚ třetí.Zdroj: FCVP/Martin Skála

O víkendu jej čekalo finále v Plzni, ve kterém mezi sebou původně mělo bojovat osm borců. „Ze zdravotních důvodů se finálového turnaje nemohl zúčastnit Jiří Fořt, a tak nakonec mezi sebou bojovalo pouze sedm hráčů,“ vysvětlil klub FC Viktoria Plzeň na svých webových stránkách.

Mrazivá příprava na jedničku. Šrail doběhl v Itálii na skvělém třetím místě

I v tak nabité konkurenci nejlepších hráčů fotbalové hry středních škol Partyngl obstál a získal cenný bronz. „Na turnaj do Plzně jsem jel s cílem vyhrát alespoň jeden zápas. Zároveň jsem však věděl, že určitě nemám co ztratit, a tak jsem si jako druhý cíl stanovil postup ze skupiny, což se povedlo, protože postupoval každý. Celkově jsem si od svého výkonu moc nesliboval. Myslel jsem, že v Plzni budu jeden z nejhorších, což naštěstí nakonec nebyla pravda,“ culil Tomáš.

Finále turnaje ve hře FIFA21, který uspořádala Viktoria Plzeň. Tomáš Partyngl skončil třetí.Zdroj: FCVP/Martin Skála

Se třetím místem byl tak navýsost spokojený. „Kdyby mi před turnajem někdo řekl, že se umístím na konečném třetím místě, asi bych ho měl za blázna. Po prohraném semifinále 2:0 na zápasy jsem sice byl trošičku psychicky rozhozený, protože jsem do finále opravdu moc chtěl, ale na druhou stranu jsem musel dát do boje o třetí místo vše, takže všechno zlé je pro něco dobré. Třetí místo považuji za velký osobní úspěch,“ radoval se Tomáš Partyngl.

Nesložili se, i když na lídra ztráceli. Týmový výkon, pochvaloval si kouč Straka

Všichni účastníci velkého finále museli hrát pouze za jeden tým. „A tím byla Viktorka Plzeň, kde měl každý hráč hodnocení 90. Nedocházelo tedy k tomu, že by někdo využíval ten nejlepší tým a měl tak jistou výhodu. Podle mého názoru to byl ten nejlepší možný způsob, jak zařídit férové hraní na turnaji,“ měl jasno.

Virtuální fotbalové bitvy se hrály na konzoli PlayStation 5. „Pro mě to byla novinka, protože osobně hraji na PS4. Chvíli mi trvalo zvyknout si na trochu odlišný styl hry, ale nakonec to bylo v pohodě,“ oddechl si medailista.

Tomáš Partyngl v akci…Zdroj: FCVP/Martin Skála

FIFU ve virtuálním světě hraje již dlouho. I to dost možná hrálo roli v celkovém hodnocení. „Má úplně první hra byla FIFA 09. Dostal jsem ji tehdy od rodičů, protože jsem strašně dlouho prosil o nějakou podobnou fotbalovou hru. A od té doby jsem vynechal snad jedno vydání. První FIFU, kterou jsem už hrál na PlayStationu, byla FIFA 14, do dnešního dne má nejoblíbenější,“ vyznal se a závěrem chválil projekt plzeňské Viktorie.

Fantastická jízda basketbalistek pokračuje. Kadetky vyhrály v Děčíně i Jablonci

„Osobně jsem byl překvapený, když jsem se dozvěděl, že se vůbec nějaký podobný turnaj uskuteční. Tento projekt vidím jako velmi povedený a doufám, že nebyl poslední. Hráči si mohou poměřit síly v něčem, co rádi hrají, mají možnost vyzkoušet si tu pravou E-sport atmosféru a třeba se probojovat až do finálových bojů. Za mě to byl skvělý turnaj a doufám, že takových turnajů bude jen přibývat,“ doplnil Tomáš Partyngl.

Finále turnaje ve hře FIFA21, který uspořádala Viktoria Plzeň. Tomáš Partyngl skončil třetí.Zdroj: FCVP/Martin Skála

Turnaj gamerů vyhrál Štěpán Míčka (Hotelová škola Plzeň) a druhý skončil Marek Bohun ze Sportovní a podnikatelské střední školy v Plzni. Účastníkem finále gamerů byl také Adam Strnad reprezentující SPŠ Klatovy.

Bum, bum a bum. Mladé florbalistky skolily v domažlické hale všechny své soupeře