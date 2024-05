Trasami už 31. ročníku kultovního cyklomaratonu se startem a cílem v Klatovech se prohnaly znovu stovky jezdců na horských kolech.

Na některou z tras Author Krále Šumavy se vydaly znovu stovky bikerů. | Foto: Jindřich Schovanec

V nejdelším 105 kilometrů dlouhém závodě Author Krále Šumavy, memoriálu Františka Šraita, si tituly vybojovali Milena Kalašová (K3 Permormance) a domácí biker Jan Beneš z týmu Ski a Bike Centrum Radotín.

Beneš na rozmáčené trati zvítězil v čase 4:53:51 hodiny s pětiminutovým náskokem před druhým Danielem Mayerem (KC Hlinsko). Třetí Armin Duschner z Německa, jinak nejrychlejší čtyřicátník, ztratil na nového vládce Šumavy téměř devatenáct minut.

Jan Beneš (vlevo) s Danielem Mayerem v čele závodu na 105 km.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Závodilo se na rozbahněné trati, měl jsem možná hladší gumy, než by se slušelo, čas byl o dvacet minut horší než loni, ale o to víc si vítězství cením,“ řekl Beneš.

Že je ve formě, prokázal 34letý biker už víkend předtím výhrou na Aimtec Open Race v okolí Plzně a na Králi hodně stál o to si zopakovat premiérový triumf z roku 2022. „Alespoň ještě jednou bych Krále rád vyhrál,“ svěřoval se po loňském druhém místě.

Z klatovského náměstí odstartoval s vervou.

Benešovu tempu záhy stíhal jen nakonec druhý Daniel Mayer. „Společně jsme jeli prakticky až pod největší stoupání na Můstek, zhruba 65 až 70 kilometrů. Už předtím jsem mu sice zkusil v kopcích dvakrát nastoupit, ale ve sjezdech mě zase dostihl. Pod Můstkem jsem za to znovu vzal a na kopci mi hlásili, že mám přes minutu náskok. Ten jsem pak už jen navyšoval,“ popsal svou cestu na trůn povoláním voják. A děkoval za podporu svému rodinnému týmu. „Manželka s bráchou mě na trati povzbuzovali, podávali bidony s pitím,“ ocenil Beneš, který však vítězství zaplatil nemocí. „Mám kašel, rýmu, ale lepší se to,“ hlásil závodník.

Na dlouhé trase se prosadili i padesátníci. Premiant Tomáš Janda (Cyklo Atom, 5:17:51,8) skončil absolutně pátý, osmé místo si vybojoval v kategorii M50 druhý Tomáš Kozák (5:21:03,6). „Nejel jsem o umístění v kategorii, ale o to být celkově do desítky. Což mi vyšlo stejně jako v minulých ročnících Krále, a to jsem vynechal snad jen jeden,“ konstatoval známý plzeňský maratonec, mj. bývalý mistr světa v závodě na 24 hodin. „Necítil jsem se úplně dobře, ale postupně jsem se rozjel. Na bahnu to sice klouže, je to nevyzpytatelné, ale mě to baví,“ podotkl s úsměvem člen týmu Training & Food.

K roli závodníka si přidává i tu trenérskou. „Je pěkné vidět, jak se svěřenci zlepšují. Třeba Adéla Šmídová byla na Králi čtvrtá na sedmdesátce, junior Kuba Šmíd obsadil stejné místo na padesátce,“ uvedl Kozák.

Uspěla i jeho další svěřenkyně a týmová kolegyně Jana Žídeková. Mezi ženami si na královské stovce vybojovala celkově třetí místo, zajela čas 6:03:45,5 hodiny a na mladší soupeřky příliš neztratila. Na vítězku Kalašovou chyběly Žídekové v cíli necelé čtyři minuty, ale jen něco přes minutu na druhou Janu Dubcovou. „Letos trochu bahna, no trochu víc, ale moc mě to bavilo,“ komentovala závod na facebooku Žídeková. V kategorii nad 40 let byla povoláním výživová poradkyně suverénní a výhru si užila s náskokem skoro tři čtvrtě hodiny.

Jana Žídeková, celkově třetí žena v závodě na 105 km a suverénní vítězka kategorie nad 40 let.Zdroj: Jindřich Schovanec

Mezi veterány nad 60 let zvítězil Vratislav Houdek z 2V Bikers Blovice (6:11:09,4) a v kategorii bikerek nad 50 let Rakušanka Roswitha Hense-Simenko (7:52:10,1).

Na střední trati 75 km stoupali na stupně s vítězem Viktorem Stoškem (Kakuna Racing, 3:24:44,5) druhý Petr Šindelář (Velosport Domažlice, 3:33:28,3) a bronzový Jan Šubrt (BC Klatovy, 3:35:06,8). Mezi padesátníky zvítězil tradičně Miroslav Kobes (Velosport Domažlice, 3:47:36,7). V ženách slavila prvenství Markéta Baráková (Ski a Bike Centrum Radotín, 4:06:35,5).

Vítězi závodu na 53 kilometrů se stali Julius Wagler z německého Bayreuthu (2:16:52,8) a Eva Haselbergerová (Born in Šumava, 2:54:14,8).

Souboj na nejkratší trase 22 km pro mladé závodníky ovládli překvapivě žáci, a to Dominik Makovec (Bike Team Stupno) před Denisem Joglem (Rakovník) a Martinem Hejzkem (MS Bike Academy). Až čtvrtý dojel nejrychlejší kadet František Mayer. Mezi dívkami zvítězila kadetka Nela Vávrová (MS Bike Academy).

