Martin Švec dnes 09:30

Železnorudský rodák, osmnáctiletý Adam Maxa, se vypracoval v cyklistických závodech kategorie Enduro do světové špičky. Nejprve v rakouském Leogangu obsadil v závodě Světového poháru v kategorii Race do 21 let výborné 13. místo a v následném závodě seriálu ve francouzském Combloux, předměstí Chamonix, dosáhl skvělého vítězství. Těchto závodů se zúčastňuje pravidelně stovka nejlepších z celého světa.