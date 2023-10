Poprvé v novém soutěžním ročníku nejvyšší krajské soutěže se volejbalistky SK Volejbal Klatovy představily na domácí palubovce. A chtěly v souboji se silným Sokolem Skvrňany navázat na úspěšný otvírák sezony, ve kterém přejely domácí béčko Domažlic. Povedlo se?

Volejbalistky Klatov (na archivním snímku hráčky v tmavších dresech) vybojovaly doma proti silnému soupeři z Plzně dva body. Stoprocentně úspěšné bylo béčko Volejbalu. | Foto: Deník/Martin Mangl

Částečně. V prvním utkání Klatovanky bojovaly jako hladové lvice, ale plzeňským soupeřkám podlehly ve finále jasně 0:3. Přestože konečný výsledek hovoří jasnou řečí, tak jednoznačné to rozhodně nebylo. Dílčí výsledky jednotlivých setů (27:29, 23:25 a 24:26) napovídají spíš o tom, že se jednalo o velice vyrovnaný zápas, který rozhodovaly maličkosti.

„V tomto utkání nám chyběla odvaha v důležitých koncovkách, a i trošku štěstí, když jsme všechny sety prohrály o pouhé dva body. V prvním setu jsme dlouho vedly, bohužel soupeřky náš náskok stáhly a vyhrály napínavou koncovku. Druhý set probíhal přesně naopak, kdy vedly soupeřky a my jsme dotahovaly jejich několikabodový náskok. Nakonec ale byly opět šťastnější Skvrňany a stejně tomu bylo i v koncovce třetího setu," uvedla klatovská volejbalistka Eva Petrmichlová, který záhy zhodnotila i druhý mač víkendu proti Plzeňankám.

„Vstup do druhého zápasu nám moc nevyšel, po prostřídání sestavy jsme ale přidayi zejména na útoku a vyhrály dva sety. Ve čtvrté sadě jsme bohužel vyrobily několik nevynucených chyb a zápas tak dospěl do tiebreaku. V něm bylo již patrné vyčerpání hráček na obou stranách, ale tuto koncovku jsme ubojovaly a získaly tak cenné dva body do tabulky," těšilo zkušenou domácí hráčku po dramatickém klání a cenné i důležité výhře 3:2.

Klatovská děvčata tak proti Plzeňankám doma získala dva body, ale klesla v průběžné tabulce na druhé místo. Tam se nachází i klatovská rezerva, kterou v béčkové skupině krajského přeboru čekala letošní premiéra. A byla velice úspěšná. Béčko Volejbalutotiž na domácí půdě nedalo žádnou šanci plzeňské Letné, kterou přehrálo hladce dvakrát 3:0.

Krajský přebor I. třídy, skupina A - 3. a 4. kolo: SK Volejbal Klatovy - TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 0:3 (-27,-23,-24) a 3:2 (-20, 19, 13, -21, 12), Kladruby u Stříbra - Volejbal Domažlice B 3:0 (10, 17, 11) a 3:0 (7, 19, 11), ženy Volejbal Plzeň C měly volno (lichý počet účastníků v soutěži). Krajský přebor I. třídy, skupina B, 3. a 4. kolo: SK Volejbal Klatovy B - Letná 3:0 (17, 11, 15) a 3:0 (20, 9, 22), Košutka Plzeň - Union Plzeň (hraje se až 18. listopadu od 10 a 14 hodin), ženy VK Rokycany měly volno.

Zdroj: ČVF

