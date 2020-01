Po zisku cenného bodu na půdě Plzně a překvapivého úspěchu proti lídrovi z ČVUT Praha vybojovaly ženy z města pod Černou věží další dva body. Tentokrát v Brně, kde se v sobotu střetly s domácím Juliánovem. V prvním utkání Klatovy zvítězily 3:2 na sety, ve druhém zápase prohrály 1:3.

„Jsme moc rády, jak to dopadlo. Juliánov byl před vzájemnými zápasy na třetí pozici, ale i přes to jsme doufaly, že si domů můžeme odvézt nějaké body. Do Brna jsme jely v ideální sestavě posílené o Blanku Presslovou z Plzně a také jednu mladou hráčku, která hraje extraligu juniorek za Chodov. Obě podaly výborný výkon,“ chválila své spoluhráčky Tereza Egerová, volejbalistka a vedoucí klatovského výběru.

Ta zároveň podotkla, že v prvním duelu Klatovy podaly nejlepší výkon sezony. „Hrály jsme výborně. Myslím si, že jsme odehrály zatím nejlepší utkání v sezoně. Ve druhém duelu už nám došly síly, ale i tak jsme moc spokojené,“ byla ráda Egerová.

Nyní na volejbalistky z Pošumaví čeká dvoutýdenní pauza. Další zápasy odehrají až 8. února doma proti Žďáru nad Sázavou. „Když jsme hrály na podzim u nich, moc nám ty zápasy nevyšly. Teď ale hrajeme na domácí půdě a chceme uspět. Chceme navýšit náskok na poslední České Budějovice,“ má jasno Tereza Egerová.

Výsledky 23. kola: Juliánov – SK Volejbal Klatovy 2:3 (18, -16, 19, -20, -12), ČVUT Praha – Tatran Střešovice B 2:3 (-22, -22, 25, 15, -11), Volejbal Plzeň B – Baník Příbram 3:1 (-23, 20, 22, 21), Žďár nad Sázavou – Bohemians Praha 1:3 (23, -19, -20, -14).

Výsledky 24. kola: Juliánov – SK Volejbal Klatovy 3:1 (-23, 13, 19, 17), ČVUT Praha – Tatran Strešovice B 3:1 (-22, 20, 23, 23), Volejbal Plzeň B – Baník Příbram 1:3 (-22, 20, -12, -19), Žďár nad Sázavou – Bohemians Praha 0:3 (-24, -21, -17).

Příští kolo – sobota 8. února 10.00 a 14.00: SK Volejbal Klatovy – Žďár nad Sázavou (podzimní zápasy skončily výsledkem 0:3 a 0:3).

Program ostatních zápasů 25. a 26. kola – sobota 10.00 a 14.00: Bohemians Praha – České Budějovice, 11.00 a 15.00: Baník Příbram – ČVUT Praha, 12.00 a 16.00: Tatran Strešovice – Juliánov.